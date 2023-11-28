廣西柳工 拚新能源機械「出海」

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

廣西柳工機械股份有限公司（以下簡稱「柳工」）26日舉行柳工創建65周年慶祝大會暨1126全球客戶節。來自中國、泰國、俄羅斯、印度尼西亞等國家近4000名嘉賓齊聚柳工，共同瞭解該企業研發的新能源挖掘機、裝載機等產品，加深合作。

中新社報導，柳工國際業務中心總經理李東春表示，他們聚焦新能源工程機械領域的垂直化布局，在電動化、智能化技術領域發力。今年他們自主研發的電動裝載機，已成功投入到英國等國際高端市場。

柳工這一布局，與海外客商不謀而合。康明斯（中國）投資有限公司董事長石內森表示，低碳化是當下的增長機會。柳工是康明斯重視的合作夥伴，多年來雙方合作不斷擴大和發展。希望雙方在電動化和氫氣解決方案方面深化合作，推動雙方共同邁向脫碳未來。

來自印度尼西亞的客戶哈利姆表示，在柳工看到新能源工程機械產品的研發，感受到這些新技術對行業發展產生直接影響。此次前來，希望雙方基於新能源領域達成進一步合作。

廣西柳工機械股份有限公司黨委書記、董事長兼首席執行官曾光安表示，柳工堅持高質量可持續發展的國際業務戰略，進一步升昇海外業務運營能力。近五年，海外營業收入年復合增長率達33.12%。

今年1月至10月，柳工實現營業總收入230.6億元人民幣、增長4%，海外業務營業收入增長42%。

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