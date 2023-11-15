兩岸工業互聯網融合發展研討會 交流AI與製造業轉型

為了助力人工智慧與製造業轉型升級，2023兩岸工業互聯網融合發展研討會13日在昆山舉辦，包括兩岸企業家高峰會資訊產業合作推進小組召集人劉利華，台灣電機電子工業同業公會理事長李詩欽等來自兩岸的學者及企業代表逾130人與會出席。李詩欽致詞表示，兩岸工業互聯網產業具有廣闊的優勢互補和合作發展空間，期待加強兩岸數位經濟合作，共同探索新的商業模式。

本次兩岸工業互聯網融合發展研討會以「人工智慧（AI）與製造業數位轉型」為主題，雙方就數位化賦能製造業轉型升級，掌握兩岸人工智慧及製造業數位轉型領域的脈動與趨勢進行深入討論。

劉利華表示，此次會議期望能匯集兩岸產業界各方的力量，共同探討人工智慧與工業互聯網相結合的路徑、模式，更好地推動人工智慧全方位、深層賦能製造業數位轉型，助力產業從傳統生產到數位化再到數智化轉型升級，全面提升研發設計、製程模擬、生產製造、設備管理、產品檢測等智慧化水準。

李詩欽則提到，兩岸工業互聯網產業具有廣闊的優勢互補和合作發展空間，期待加強兩岸數位經濟合作，共同探索新的商業模式，加強在AI、大數據、區塊鏈等新興領域的合作，推動數位技術和實體經濟深度整合，並推動數位產業化和產業數位化，深化工業互聯網、新能源汽車、數位貿易、跨境電商等領域的務實合作。

此外，在研討會主題演講中，中國工業互聯網研究院智能化研究所副所長顧維璽、台灣電腦物聯網協會理事林弘洲等人，分別圍繞「數據+知識」的工業智能初探驅動等主題進行經驗分享交流。其中，仁寶電腦工業股份有限公司行政資源管理本部處長魏國和提到，仁寶在昆山以技術創新、智慧化改造帶動轉型升級，目前產線自動化率達50%以上。

主辦單位表示，本次研討會由兩岸企業家峰會資訊產業合作推廣小組與兩岸企業家峰會資訊、通訊產業合作推動小組指導，中國工業互聯網研究院及台灣區電機電子業同業公會聯合主辦，海峽兩岸工業互聯網產業推進聯盟承辦。