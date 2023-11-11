出席兩岸港口城市論壇 謝國樑：兩岸合作共創幸福城市

海峽兩岸港口城市論壇今天在大陸展開，基隆市長謝國樑與深圳市市長覃偉中交流與分享海港經驗，謝國樑致贈深圳市長出自劉墉的「和平之春」瓷盤，謝說，期盼未來雙方合作交流春暖花開，兩岸港口城市攜手合作，共創幸福城市，促進兩岸交流的繁榮發展。

立委羅明才、李德維、桃園市工策會副執行長陳美蓮、花蓮縣參議彭偉族及基隆市副市長邱佩琳一同出席。

謝國樑表示，期望藉由兩岸交流帶來和平與穩定，促進兩岸城市關係友好，並期待考察深圳市的城市治理與發展，未來，也盼望兩岸論壇能逐年舉辦，除提升港口競爭力，也發展港口經濟帶動城市進步。

深圳市長覃偉中表示，大陸在台投資逐漸增長，目前超過5萬項企業在台，更勝於2022年的3.7萬，希望加強兩岸在經貿、新興產業、文化等領域合作，也十分歡迎民眾前往大陸發展。

謝國樑提出海港政策的願景，也盼望將基隆打造成一座國際級的港口城市。在此願景下，基隆也力求促進兩岸文化與經貿交流。在尋求與不同單位合作，爭取城市轉型與拓展港口建設外，也要促進觀光互惠。