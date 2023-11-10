青海油田穩產12年 開採難度漸增

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
青海油田12年穩產天然氣。圖為青海油田獅子溝採油區的採油機正在作業。（中新社）
青海油田12年穩產天然氣。圖為青海油田獅子溝採油區的採油機正在作業。（中新社）

近期，隨著中國大陸西部各省區陸續進入供暖期，冬春季天然氣保供再次成為民眾關注的熱點。截至目前，中國石油天然氣集團公司青海油田分公司（下稱青海油田）天然氣已穩產12年，累計產量765.73億方，保障大陸西部的甘肅、青海、寧夏、西藏四省分的天然氣供應。

中新社報導，青海油田是世界上海拔最高的油田，油氣勘探開發始於1954年，目前已開發澀北、馬仙、冷湖等8個氣田，累計動用天然氣地質儲量4000餘億方。但經過連續的開發，老氣區出水、出砂和低壓的矛盾日漸凸顯，新區後備資源不足，勘探對象日益複雜，發現難度、提交效益儲量難度增大，穩產難度愈來愈大。

所屬青海油田的澀北氣田是中國大陸規模最大的多層疏松砂岩氣藏，類型特殊，在青海油田天然氣開發中承擔重要作用，年產規模占青海油田天然氣總產量85%。

據青海油田氣田開發處副科長樊津津介紹，2011年，隨著澀北氣田大規模產建工作高效完成，南八仙氣田上產工程的實施，及東坪等基岩氣藏的開發，氣區年產達到60億方的水平，該油田天然氣進入穩產期，目前已經連續12年保持年產60億方。

「目前，我們立足澀北氣田、南八仙-馬北、東坪-牛東三個產區，共建16條集輸氣管線，全長3000餘千米。其中，建成投運的澀格線、澀格複線、仙敦、仙翼等4條主要外輸管線和澀寧蘭線、澀寧蘭複線兩條長輸管線總長度近3000千米，年輸氣能力近100億方，積累青藏高原特殊地理環境下管線長輸的經驗。」樊津津表示。

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