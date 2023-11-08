路透社稱被要求繼承碧桂園債務 中國平安：不實報導

美媒路透社援引消息人士指出，大陸當局已要求中國平安保險集團收購碧桂園控股股權，但是中國平安表示該報導完全與事實不符，中國平安從未收到任何有關政府部門、機構的相關要求，並已向路透社作出澄清，對路透社職亦發布不實報導深表遺憾。

中國平安8日發表聲明指出，注意到路透社發布的一篇有關公司被有關政府部門／機構要求收購碧桂園控股有限公司，並承繼其債務的新聞報導，公司嚴正聲明，「該報導完全與事實不符」。中國平安強調，該公司從未收到任何有關政府部門／機構的相關要求，並指出在收到相關問訊時已書面向路透社作出澄清，對路透社執意發出不實報導深表遺憾。

此前路透社引述了數位消息人士指，大陸國務院總理李強為首的官方已指示中國平安、碧桂園兩家企業所在地廣東省政府協助安排這項由中國平安對碧桂園的救助計畫。當局希望平安持股超過 50%。

消息人士指出，大陸當局希望碧桂園的流動性風險不要蔓延到更廣泛的經濟領域，當局與平安核心領導人之間的溝通於8月底開始，目前仍處於早期階段。目前，平安已被要求對碧桂園進行盡職調查。9月中國平安與廣東地方政府就救助碧桂園進行了一些會談。平安與當局之間的討論是由中國人民銀行（大陸央行）金融市場部官員主導的，其中包括碧桂園。

大陸媒體第一財經指出，11月8日午後，中國平安A股、中國平安港股股價雙雙「跳水」，其中中國平安港股跌幅一度超過5%。