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香江風情／香港新路 錢從何來

聯合報／ 香港特派員李春

外有戰火陰雲籠罩，內有經濟復甦不如預期，香港特首新一份施政報告，自然以「拚經濟」為主要口號，否則不能達致為民「添幸福」的承諾。然而報告話音剛落，香港輿論就出現了「錢從何來」之問。

對香港人來說，經濟好不好，一看股市二看樓市。施政報告提交後，各方反應也會先由樓股兩市作出即時反應。首先就是香港股市表現不佳，雖守住了恒生指數一萬七千點心理關口，但證券分析員說，恒生指數技術上形成小型「死亡交叉」。這除有地緣政治動盪，令股市大勢繼續走弱外，也因市場對香港經濟的疑慮。

香港經濟中房地產份量最重，港股也是地產股為大。施政報告的樓市政策，只提局部「減辣」，即只取掉部分壓抑樓價措施，不被地產界和市場看好，說溫和點是沒能激起市場對樓市的信心，所以連日地產股主跌，也拉低了原來被期待反彈的樓市。

股市上是業界認定印花稅下調力度輕，仍遠高於其他國際金融中心，難以吸引海外資金流入，樓市也是業界指「減辣」出手不大方，令地產股和樓市表現不如預期。地產分析員說，香港未來數月房屋銷售或有改善，但因住房供應充足，預期對整體樓市的刺激有限，料不會出現顯著復甦。

樓股兩市表現不佳，連帶問題也就來了，施政報告預告經濟復甦，提出諸多宏偉目標，當局要組建一批機構，不論是「小組」還是「中心」，都花大錢，因香港行政成本昂貴；而港府又要一筆支持創新科技，扶助文化產業，超過百億港元等案，這些錢又從何而來？

社會輿論有關錢的疑問，港府財政司司長陳茂波承認，今年香港財政赤字將比年初預算案估算的更高，又稱應從經濟周期角度評估財政狀況，只要達致總體平衡，毋須執着於某一年盈餘或赤字。還說香港經濟增強發展，公司賺錢，利得稅每年收多。更說要大家一起努力把經濟發展好，透過不同稅收增加，相信可以支持各項民生工作。

在這些解說下，香港「錢從何來」疑問，暫未撫平，大河漲水小河滿的道理都懂，但宏觀大勢好得起來嗎？香港之路看來走得不易。

香港特首 港股 印花稅

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