雙11熱戰將至 京東：百億補貼的商品較今年618提升逾兩倍

大陸「雙11」熱戰即將開打，京東19日宣布，今年參加京東「雙11」的商家數量再度創下新紀錄，較去年同期增加超過、1.5倍。其中，參與京東百億補貼的商品較今年618提升逾兩倍之多。京東零售首席執行官辛利軍表示，該平台將推出賣現貨、加碼低價及質量保障等措施，期盼吸引更多消費者。

綜合陸媒報導，京東19日舉行「2023京東11.11啓動發布會」。辛利軍在發布會上表示，一直以來，京東推崇的低價，是靠誠信經營。他提到，此次購物節主題為「真便宜」，認為實現商品「真低價」要靠誠信經營，持續從供應鏈中「擠出水分」，把通過提升效率省下的錢，讓利給用戶和合作夥伴。這樣才能真正促消費，激發消費市場活力的「真低價」。

辛利軍認為，現時消費者消費更理性，且更注重所購商品的質素及買賣過程中的各類服務，京東亦因此向消費者提供即買即得、逾8億商品全程價保、買貴一鍵退差價等服務。

京東與美的、小米、維達、中國黃金、統一石化等多個品牌商家代表於發布會上，共同發起「京東11.11真低價倡議」。據該倡議內容，京東將與合作夥伴圍繞誠信經營、用心服務、降本增效等，共創良性競爭環境、抵製低質低價，並全力保障消費者權益等。

此外，京東表示，不同以往的預售開場，今年京東11.11將於23日晚上8時正式開啟，不僅有預售，更有「現貨開賣」，還有全程價保覆蓋逾8億商品。另外，京東11.11將提供跨店每滿299元（人民幣，下同）減50元福利，還可疊加20元補貼。

據悉，今年「雙11」，京東在平台上的9.9包郵、秒殺頻道的低價商品數量也大幅擴增，來自義烏、保定、福建等產業帶的便宜品質好物，全部一件包郵，並將為消費者帶來逾5億件新品。