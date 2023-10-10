廣州化妝品業 年產值逾千億

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
廣州消費品工業興旺，化妝品工業年產值逾千億元。圖為消費者試用化妝品。（中新社）
廣州消費品工業興旺，化妝品工業年產值逾千億元。圖為消費者試用化妝品。（中新社）

廣州市人民政府新聞辦公室8日舉行「二次創業再出發系列訪談會」，會上曬出該市消費品工業家底：百業興旺，已形成6大產業板塊，其中，廣州化妝品工業年產值已超過1000億元（人民幣，下同），產業規模約占大陸全國55%，位居大陸城市第一。

中新社報導，廣州現有的35個工業大類中，消費品工業超過24個，匯聚成紡織服裝、美妝日化、食品飲料、家電設備、家居用品、珠寶首飾6大產業板塊。共有消費品工業企業超7萬家，占全市製造業企業數量超2/3；實現年營業收入超7700億元，占全市製造業營業收入超1/3。　　

來自廣州市花都區化妝品行業協會的數據顯示，廣州化妝品工業年產值已超1000億元；截至目前，廣州持證化妝品生產企業1877家；化妝品註冊備案數量占廣東省80%，化妝品專利申請數量在大陸也是遙遙領先。　　

此外，廣州還擁有大陸數量最多、規模最大、品類最全的都市消費品專業市場集群，共有大約500餘個專業市場（截至2023年5月），形成美妝日化、紡織服裝、皮革皮具等15個批發市場集群。 　

化妝品 美妝 板塊

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