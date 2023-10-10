支付服務升級 入境遊客方便消費

近日舉行的杭州亞運會吸引了大量國際遊客前來觀賽，也帶來了更多的消費與支付需求。支付寶平台數據顯示，亞運會開賽以來，入境遊客使用支付寶日均支付筆數環比增長68.8%。

新華社報導，為更好滿足境外來華（中國大陸）人士支付需求、使其更便捷體驗移動支付和數位化服務，中國人民銀行引導相關機構發力，持續提供支付便利，為拉動大陸消費、促進經濟持續回升向好提供有力支持。

目前，境外人士來華支付服務再升級，可實現用境外手機號註冊並開通數位人民幣錢包，用境外銀行卡為錢包充值，再進行支付。同時，還可通過部分境外錢包直接掃描大陸的支付寶、銀聯等二維碼，實現支付消費。

近日，數位人民幣推出了境外銀行卡「先充後用」新功能，境外來華人士可先通過Visa、萬事達的境外銀行卡為錢包充值，再進行支付。後續錢包中如有餘額，可存回至境外卡。

「此前境外來華人士使用數位人民幣錢包，只能隨用隨充。先充後用新功能上線後，支付流程更短，操作更加簡單流暢。」中國工商銀行相關人士介紹，在便利支付的同時，數位人民幣還進一步提升了支付處理效率，積極改善支付體驗。

今年7月，支付寶、微信支付均宣布，支持綁定境外銀行卡進行支付消費。亞運會召開前夕，螞蟻集團宣布升級亞運服務計畫，借助支付寶平台，新增支持7個境外錢包在華支付消費。2022年，馬來西亞等地的3個境外錢包已率先進行相關試點，支付寶統計數據顯示，2023年3月至8月，3個境外錢包用戶在中國大陸跨境支付的總筆數增長47倍。

據介紹，目前上述10個境外錢包覆蓋了東南亞和東亞超過1.75億消費者。杭州亞運會開賽以來，這10個境外錢包在中國大陸單日交易筆數最高增幅200%。

此外，中國銀聯面向境外銀行、支付企業推出了創新二維碼支付解決方案。目前境外已落地上百個此類可掃銀聯二維碼支付的錢包，境外遊客可直接使用本地熟悉的錢包支付，無需另行開戶或下載大陸APP，實現了支付體驗「無縫銜接」。

中國人民銀行副行長張青松說，近年來，人行在推進跨境支付便利化方面，積極指導支付機構優化外卡綁定流程，依法合規受理境外錢包，提升境外人士來華生活旅遊支付便利，推動與東南亞等區域支付條碼互聯互通，拓展境外受理網絡，促進跨境人文交流與經貿往來。