前中行董座 被控「造成重大金融風險」

中共官場再傳副部級落馬高官被處置的消息，包含前中國銀行董座劉連舸、原江西省人大常委會副主任殷美根以及原國家體育總局副局長杜兆才，前者被開除黨籍，後兩者則被「雙開」。官方通報還指劉連舸「棄守金融風險防控職責，大肆違規插手信貸項目，違法發放貸款，造成重大金融風險」。

大陸中央紀委國家監委官網昨通報，前中國銀行黨委書記、董事長劉連舸除造成重大金融風險外，還違規收受禮品禮金、出入私人會所、接受旅遊安排；徇私錄用調整提拔幹部；違規經商辦企業；「靠金融吃金融」，利用職務便利為他人在貸款融資、項目合作等方面謀利。

杜兆才「嚴重破壞足球領域政治生態」，既想當官又想發財，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、職工錄用等方面謀利，並非法收受巨額財物。

殷美根則被指控對抗組織審查，搞迷信活動；借用管理和服務對象錢款、住房，道德敗壞，搞權色、錢色交易；違規干預插手市場經濟活動和執紀執法活動；與不法商人結成利益共同體，夥同親屬大搞權錢交易。