工信部 加快元宇宙標準化

中國大陸工業和信息化部18日對外發布《工業和信息化部元宇宙標準化工作組籌建方案（徵求意見稿）》，提出大陸需盡快組織重點企業、科研院所等優勢資源，加強元宇宙行業標準化工作。

中新社報導，元宇宙是諸多前沿技術的綜合集成創新，將會在數位環境下催生大量創新商業模式，為數位經濟創新發展帶來新機遇。據瞭解，2022年6月，國際上成立元宇宙標準論壇，開展相關領域標準化工作，推動標準化助元宇宙產業發展。

大陸工信部表示，加快開展元宇宙領域標準化工作，統籌元宇宙行業標準需求研究和重點標準研製，是貫徹落實《國家標準化發展綱要》《新產業標準化領航工程實施方案（2023－2035年）》《元宇宙產業創新發展三年行動計畫（2023－2025年）》的重要舉措。

當前，元宇宙正處於快速發展階段，面臨認識不統一、應用不規範、倫理問題突出等挑戰，亟須通過標準規範和引導元宇宙行業發展。

例如，在安全風險方面，元宇宙涉及用戶生理、行為、資產等個人敏感資訊採集分析，存在多種數位身分、內容呈現方式和價值交換途徑，傳銷詐騙、網路暴力、算法捆綁、數據濫用等亂象頻發，倫理、數據安全、信息安全等風險突出。亟須通過標準化支撐監管，積極引導元宇宙向善發展。

徵求意見稿稱，工作組成立之後，計畫按照急用先行的原則，重點加快研製元宇宙術語、參考架構等基礎通用標準，元宇宙身分體系、數位內容生成、跨域互操作等關鍵技術標準，優先開展「元宇宙+工業製造」等行業應用標準研製。