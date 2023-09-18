氫能全產業鏈 陸企加速布局

從研發催化劑到生產氫燃料電池，從拓展氫源到氫能重卡正式投用，從製造單個工業製氫裝備到建成風、光、氫多能互補園區……在科技創新賦能下，中國大陸企業正加速開展氫能全產業鏈布局，持續推動大陸經濟社會不斷向「綠」發展。

新華社報導，日前在陝西省榆林市舉辦的中國（西部）氫能大會上，氫能汽車成為熱點產品之一。「這一台是氫燃料牽引車，旁邊這台是氫燃料自卸車，前者多用於煤炭運輸，後者主要用於運輸城建渣土等。」質子汽車科技有限公司榆林項目組工作人員張強正對前來問詢的客商進行介紹。

隨著大陸新能源汽車的迅速發展，氫能汽車成為繼電動汽車後，大陸汽車工業實現綠色低碳發展的又一路徑。中國汽車工業協會發布數據顯示，2023年上半年大陸全國氫燃料電池汽車產銷分別同比增加38.4%和73.5%。

「以陝西省榆林市為代表的陝北地區傳統能源富集，有大量貨車從事能源化工產品運輸，是氫燃料電池重卡的理想應用場景。」陝西氫能產業發展有限公司黨委書記、董事長黃曄說。今年4月，該企業首批20輛氫能重卡發車，可實現煤炭運力每年100萬噸。企業正積極配套建設加氫設施，保障汽車燃料供應。

作為氫能汽車的核心零部件，氫燃料電池也成為多個企業錨定的新賽道。在大陸國家電投集團氫能科技發展有限公司展櫃前，催化劑、質子交換膜、碳紙依次陳列開，這三個正是組成氫燃料電池裡膜電極的核心「三件套」。

「這三個是我們企業的指標產品，也是我們深耕氫能領域多年的科技成果。」該企業電堆事業部市場經理楊少卿說。該企業去年生產氫燃料電池300台，而今年有望突破1000台。

市場需求旺盛是氫能產業持續發展的直觀體現，大陸政策扶持也給予了企業踐行綠色發展的決心和信心。2022年3月，大陸國家發展改革委、國家能源局聯合印發「氫能產業發展中長期規劃（2021-2035）」支持鼓勵氫能產業發展。政策鼓勵下，大陸一些大學紛紛和企業聯手開展相關探索，逐步實現科研成果落地，為大陸工業結構綠色轉型持續賦能。

在榆林市科創新城一座「零碳分布式智慧能源中心」裡，前來學習參觀的業內人士絡繹不絕。該項目由西安交通大學網路化系統工程團隊提供系統技術，實現了氫賦能零碳智慧系統的實用化和規模化示範應用。

「通過系統工程方法和智能調控，我們將風、光、氫等多種能源進行綜合利用，可再生能源綜合利用率達100%、多能源綜合使用效率超過90%。」該項目技術負責人中國科學院院士管曉宏說，該項目綜合供能成本遠低於傳統方式供能成本。經測算，每年可減少二氧化碳排放8640噸以上，相當於植樹48萬棵。

大陸在氫能領域的積極探索正在贏得各方認可。前來參加中國（西部）氫能大會的國際氫能協會主席約翰·謝菲爾德表示，大陸正在氫能領域發揮著非常重要的作用。

「我們正從氫能交通逐步發展到氫燃料、氫化工、氫發電、氫儲能等，這是一個好現象。」中國科學院院士、國際氫能與燃料電池協會理事長歐陽明高說。