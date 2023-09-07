陸AI大模型＋1？ 螞蟻集團：自研大模型最新進展將發布

在騰訊「混元大模型」正式亮相後，螞蟻集團董事長兼執行長井賢棟也透露，9月8日將宣布其自研大模型最新進展。

據第一財經報導，2023外灘大會於7日舉行，井賢棟於會上指出，這一波大模型帶來的衝擊會重構很多商業。他認為，這就相當於我們扔了一個石子到池塘里面去，第一波的漣漪看到的可能是直接替代了比如客戶運營、市場營銷和銷售。這可能只是第一波的漣漪而已，慢慢擴散開去，影響是極其深遠的。

井賢棟表示，對於螞蟻而言，螞蟻把科技作為最核心的競爭力、最重要的生產力、發展的根本驅動力，對這方面高度重視。螞蟻選擇純自研、全棧布局。

井賢棟還說到，就數字人民幣對於產業網際網路的價值，就好像移動支付對消費網際網路的價值一樣。因為數字人民幣最大的特徵是可編程，所以將來確保整個業務流和資金流在鏈，就是清算的支付鏈條、支付的區塊鏈和業務的區塊鏈兩條鏈跨鏈溝通能夠實現一方履約一方自動交付，這個會帶來產業上面的巨大協同效應，是一個非常巨大的機會。

此前，有消息指出，螞蟻集團正在自研語言和多模態大模型，螞蟻集團回應，情況屬實。據悉，其研發中的大模型內部擬定名為「貞儀」。

此外，澎湃新聞曾引述螞蟻集團CTO倪行軍表示，螞蟻對這類新技術充滿敬畏之心，後續如何對外服務還需要錘煉，尤其關注數據安全和個人隱私，會採取前瞻探索審慎應用的原則。

倪行軍認為，大陸網際網路企業在人工智慧上有不少積累，「技術和場景上都是」，兩者互相形成一個正循環。而「生成式人工智慧（AI）具有突破性意義，能否與應用場景結合創造用戶價值是一大挑戰，這也是螞蟻的關注重點。」他還提到，AI的技術突破和倫理建設應該是同步的，在技術應用實施中螞蟻也特別關注技術倫理的建設。

另，據彭博6月曾報導，螞蟻集團該項目正在由一個專門的部門創建，並將部署內部研究。隨著谷歌和微軟等美國企業探索生成式人工智慧，螞蟻也加入了百度和商湯等科技公司的競爭行列，AI似乎已成為中美科技競爭的下一目標。