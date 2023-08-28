搶奪蘋果中國市場！消息人士曝華為計劃推三折疊手機 面臨七大挑戰

近日，供應鏈消息人士向集微網透露，華為正在聯合供應鏈廠商研發三折疊屏手機，計劃引領下一代折疊屏終端市場，並搶奪蘋果中國iPhone、iPad市場份額。同樣，三星電子也計劃借助三折疊屏手機與蘋果iPhone、iPad在全球市場展開差異化競爭。

三折疊屏手機看起來很美，兼顧高端智能手機、平板電腦的用途，有助於華為、三星實現一箭雙雕的目的，但是三折疊屏手機比雙折疊屏手機難度更大，將面臨過於厚重、成本較高、折痕明顯、續航短、鉸鏈良率低、軟件體驗差、可靠性不足等七大挑戰。

借三折疊屏手機可一箭雙雕

自2019年以來，華為在國內雙折疊屏手機市場一直保持第一，持續引領雙折疊屏手機的疊代升級。到今年第二季度，全球主流的安卓手機品牌皆推出雙折疊屏手機，市場競爭異常激烈，但是華為在國內雙折疊屏手機市場依然保持領先地位。IDC數據顯示，2023年第二季度，華為牢牢佔據國內雙折疊屏手機市場第一的位置，市場份額達到43.0%。

不過，與前幾年相比，華為雙折疊屏手機市場地位正遭遇前所未有的挑戰。特別隨著vivo、OPPO、榮耀等陸續推出雙折疊屏手機之後，華為雙折疊屏手機市場份額在今年第一季度被OPPO首次趕超。根據IDC數據，2023年第一季度，Find N2 Flip擁有國內折疊屏手機市場22%的份額，再加Find N2的佔比，OPPO折疊屏手機整體市場份額達35.0%，超過華為24.9%的市場份額。

隨著供應鏈逐步成熟，華為雙折疊屏手機技術優勢將被追平，屆時，市場份額可能進一步萎縮，華為急於開發三折疊屏手機，繼續引領國內折疊屏手機市場。從去年開始就有消息指出，華為已經申請了確保三折疊組件的運動順暢並提升使用壽命等三折疊屏手機的相關專利，為三折疊屏手機產品提前做好技術儲備。

分析人士指出，三折疊屏手機兼顧高端智能手機與平板電腦的用途，華為如果推出三折疊屏手機，有望從蘋果手中搶奪部分高端智能手機、平板電腦的市場份額。

同樣，在全球折疊屏手機市場獨領風騷的三星電子也計劃借助三折疊屏手機實現一箭雙雕。近幾年來，在全球高端智能手機、平板電腦市場，三星電子一直被蘋果壓制，市場影響力大不如前，如果三星電子再不拿出殺手鐧，可能市場地位將進一步下滑。有消息稱，三星電子計劃在今年晚些時候推出全新形態的折疊屏手機Tri-Fold，該折疊屏手機將創新採用雙鉸鏈、三折疊的設計，手機展開將秒變成大屏平板，使得其在折疊屏手機市場上更具競爭力。

蘋果似乎感受到了危機，有可能明年推出可折疊iPad。天風國際分析師郭明錤表示，蘋果將在2023年剩下的時間裡放慢iPad的發佈速度，目標是在2024年推出可折疊iPad。「我對2024年的可折疊iPad持樂觀態度，預計這款新機型將促進出貨量，改善產品結構」。

如果華為、三星能夠推出優質體驗的三折疊屏手機，更好地滿足用戶商務辦公、娛樂的需求，有可能憑借差異化競爭力擠佔蘋果iPhone、iPad一部分市場份額。

三折疊屏手機面臨七大挑戰

與初期的雙折疊屏手機一樣，三折疊屏手機將面臨過於厚重、成本較高、折痕明顯、續航短、鉸鏈良率低、軟件體驗差、可靠性不足等方面的挑戰。

厚重是三折疊屏手機最為明顯的關卡。目前，雙折疊屏手機通過改善堆曡、減薄電池之後厚重感已經接近直板手機的水平，但是三折疊屏手機與雙折疊屏手機相比可能還要增加三分之一的厚度，如何改善三折疊屏手機的厚重感將是擺在廠商面前最棘手的難題之一。

三折疊屏手機不僅需要更大尺寸的屏幕，還要求折疊屏兼顧內外折疊性能，將降低三折疊屏良率，提高成本。這意味著三折疊屏手機場價格將十分昂貴，用戶也需要接受更高的換屏價格。不過從長期來看，三折疊屏成本也會隨著良率提升和材料成本降低而降低。

雙折疊屏手機階段，折痕、鉸鏈問題沒有完全解決，三折疊屏手機也將遭遇折痕、鉸鏈的技術瓶頸。在雙折疊屏手機階段，折痕雖然有所改進，不斷淡化，但是仍然存在。三折疊屏手機階段，折痕、鉸鏈問題將更為明顯，因為三折疊屏手機屏幕有內、外折，需蓋板兼顧內外折性能，並配備雙鉸鏈。目前，蓋板和鉸鏈成熟度並不是非常高，其中鉸鏈部件多，結構精密加工較難，組裝良率較低，成本一直居高不下。

而且折疊屏、鉸鏈以及折疊屏手機整體形態對三折疊屏手機的可靠性提出更大的難題。如何保証鉸鏈兼具堅固與霛活性，如何提高三折疊屏手機抗摔性能，如何增加三折疊屏手機折疊次數……這些都是提高三折疊屏手機可靠性的關鍵。

三折疊屏手機系統和軟件優化也是擺在手機廠商面前的一道難題。在雙折疊屏手機階段，手機廠商經歷了幾代機型才逐步改善軟件和互動體驗。三折疊屏手機形態更加豐富，軟件更需要針對性優化，以提高用戶的使用體驗。

總之，三折疊屏手機兼具外折疊和內折疊形態，進一步擴張了屏幕尺寸，能夠更好地與高端智能手機、平板電腦正面市場競爭，但是目前三折疊屏手機還不成熟，面臨諸多挑戰，需要手機廠商更多的探索和創新，才有可能在激烈的市場競爭中真正立足。