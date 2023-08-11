江蘇外貿企業 清涼經濟暴紅

隨著北半球國家和地區氣溫升高，進出口大省江蘇的外貿企業趁「熱」出圈，搶抓清涼經濟，空調、冰箱、電風扇等製冷電器出口銷量爆單，水上游艇、潛水裝備、衝浪泳鏡等持續走紅海外。

中新社報導，在南京天加環境科技有限公司，前來參觀商談的海外商客一波接著一波。公司2022年全系統營收103億元人民幣，同比增長21%。

「今年，公司向中東、東南亞出口的傳統空調製冷機組訂單量均同比增長了50%以上，隨著氣溫攀升，6月以來銷量漲幅明顯。」南京天加環境科技有限公司海外產品總監吳志國介紹，進入夏季，全球大型數據中心冷卻降溫需求更為迫切，公司發往北歐、東歐的低能耗型數據中心冷卻設備銷量增長逾倍，海外客戶對先進環保製冷劑的應用興趣高漲。

在海信容聲（揚州）冰箱有限公司車間，冰箱在自動傳送帶上依次被預裝、發泡、總裝、檢測、包裝，最快每10秒就有一台冰箱自動下線，日前報關出口的4321台冰箱已裝船發往了歐美市場。公司總經理于國強說，入夏後公司外貿出口趨勢良好，幾乎每天都有貨物報關，產線滿負荷運轉。

開模、貼片、壓膠、扎帶……在昆山海納川光學科技有限公司，生產設備飛速運轉，工人忙得熱火朝天。7月以來，該公司的泳鏡在印度市場持續走俏。

熱銷的還有防曬袖套等戶外出行裝備。市場數據顯示，今夏高溫天氣持續時間長，人們對防曬的關注度高於以往。與防曬噴霧的軟防曬不同，防曬袖套遮蔽式的物理硬防曬更加直接，爆款單品銷量穩升。

涼席、涼墊等宅家好物，也正「席」捲亞洲市場。在江蘇和美家居有限公司廠房，工人將烘乾稻草放入半成品機器輥壓成稻草板，放上藺草席、縫上花邊，帶著草香味的藺草席、榻榻米床墊逐漸成形。公司負責人表示，近期藺草席、榻榻米等產品頻繁打包發往日本，助力海外客戶清涼一夏。