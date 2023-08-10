大陸淨外流1.3萬人最多

根據倫敦投資移民顧問業者恒理公司發布的最新報告，今年全球將有12.2萬名可投資財富超過100萬美元的富人，搬到其他國家，其中又以中國大陸淨外流的百萬富豪最多，有13,500名移民出去，原因包括對新冠封控政策感到挫折、同時尋求更高的政治穩定。

恒理私人客戶事業群主管渥雷克說，中國大陸嚴格的資本與外匯外流管制，使許多百萬富豪無法在全球多元配置投資組合。

外流富豪人數排在中國大陸之後的國家，依序為印度、英國。渥雷克說，報告最令人意外之處，就是在英國脫歐後，英國的百萬富豪淨外流人數仍高居第三。

淨流入最多百萬富豪的國家為澳洲的5,200人，之後是阿聯和新加坡。渥雷克說，今年移民澳洲的百萬富豪人數預估將增加37%，澳洲相對孤立的地理位置曾是劣勢，現在反因疫情和俄烏戰爭成為優勢，且澳洲生活方式和氣候都遠優於許多其他新興市場。