欠薪5.7億…富豪老董總部前被員工圍毆 狼狽脫身怒斥：只會要錢

中國寶能集團自2021年開始爆發欠薪、裁員等問題，近日更因拖欠薪資近2年，董事長姚振華在自家總部附近被員工圍堵狂毆，不只眼鏡被打掉，眼睛也被打腫流血，整段過程在網路瘋傳，引起網友熱議。

深圳寶能集團業務涉及金融、物流、物業、科技園區、醫療健康等領域，董事長姚振華更曾登上富豪榜前幾名，不過自2021年起由於擴張失利導至經營危機，爆出裁員、欠薪、拖欠貨款等負面消息，紛爭不斷。

綜合陸媒報導，姚振華在7月31日至總部開會時被圍堵，當日他搭乘的邁巴赫豪車被重重包圍，並被鐵鏈鎖住防他開走，貼上「還我工資」等字條。姚振華下車欲逃入公司時則被憤怒員工追打圍毆，狼狽摔地、眼鏡噴飛，一邊阻擋一邊怒吼「你們這是犯法」，遭員工回吼「你欠薪2年不犯法嗎」。

據悉，包圍者包含寶能集團的供應商、遭欠薪者等債權人，有前員工表示，至今年4月初，寶能汽車整體欠薪近6千人，總額高達人民幣1.3億元（約新台幣5.8億），社會保險欠繳人民幣9180萬元（約新台幣4億）、公積金欠繳人民幣6272萬元（約新台幣2.8億）。

寶能集團董事長姚振華在總部附近遭員工圍毆。 圖／翻攝自微博@電動工會

陸媒《鳳凰WEEKLY地產》表示，姚振華脫身後，照原計畫進入辦公室開會，宣布集團3個總部裁員共162人，「把不作為的、躺平的、不尊重紀律規則要求的，全部優化」，他更進一步表示要將高層主管降薪，稱「要說貢獻，沒有，你憑什麼拿這麼高工資，通通都得降」。

姚振華還疑似在會議上對在總部前被圍毆一事表現憤慨，「天理都沒了。沒有看到現在社會的艱難，你不創造生產，除了會要錢還會幹什麼？」