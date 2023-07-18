港消費券 注入130億港元消費力

香港第二期消費券16日發放，特區政府財政司司長陳茂波在網誌中表示，這次發放的消費券，讓約650萬人受惠，將為香港零售及餐飲市場注入額外約130億元（港幣，下同）的消費力。

中新社報導，陳茂波表示，經過三年的運作，消費券計畫讓電子支付在香港更趨普及，覆蓋面更廣，累計個人電子儲值支付帳戶新增超過1300萬個，企業帳戶新增超過22萬個。根據香港金融管理局數據，今年首季儲值支付工具的交易總額為1385億元，按年增長近兩成半；交易宗數逾18億宗，即平均每宗交易金額為77元。當中，實體銷售點的交易額增幅超過三成六。這些都反映電子支付在日常生活中已被更廣泛應用。

另外，陳茂波談及他最近兩星期在上海和北京的訪問行程。他表示，此行讓他更深刻確切感受到大陸對香港的厚愛和堅實支持，以及香港在一國兩制下的優勢確實獨特。在新時代、新階段、新發展格局，大陸經濟朝高質量發展的進程中，香港必須更積極主動、更努力作為，為中華民族偉大復興事業，作出獨特和不可替代的貢獻。