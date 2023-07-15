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又被捕獲！馬雲頭戴鴨舌帽神采奕奕 現身塞拉耶佛用餐

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
阿里巴巴創辦人馬雲，14日現身波士尼亞首都塞拉耶佛，頭戴鴨舌帽在一家餐廳用餐。（鳳凰網）
阿里巴巴創辦人馬雲，14日現身波士尼亞首都塞拉耶佛，頭戴鴨舌帽在一家餐廳用餐。（鳳凰網）

阿里巴巴創辦人馬雲近日周遊多國，14日現身波士尼亞首都塞拉耶佛，頭戴鴨舌帽在一家著名餐廳「Luka」用餐，而他前一日才被發現在塞爾維亞首都貝爾格萊德（Belgrade）一家夜店消費。

塞拉耶佛時報、Klix.ba報導，頭戴鴨舌帽的馬雲看起來神采奕奕，14日下午現身塞拉耶佛，在當地知名餐廳Luka晚膳，品嘗海鮮，並和餐廳老闆聊天拍照。

不少世界名人到訪塞拉耶佛時都會光顧Luka，愛爾蘭搖滾樂團U2主唱波諾（Bono）過去出席塞拉耶佛電影節時，也曾前往這家著名餐廳。之後，馬雲還前往當地鬧市的Deco Bar咖啡館。

報導指出，馬雲13日才在塞爾維亞首都貝爾格勒一家夜店出現。最近他曾到訪巴基斯坦、烏茲別克斯坦等地。

馬雲先前在巴基斯坦，與該國前國務部長﹑Nutshell集團創始人Muhammad Azfar Ahsan會面。

馬雲 餐廳

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