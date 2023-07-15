聽新聞
test
0:00 / 0:00
又被捕獲！馬雲頭戴鴨舌帽神采奕奕 現身塞拉耶佛用餐
阿里巴巴創辦人馬雲近日周遊多國，14日現身波士尼亞首都塞拉耶佛，頭戴鴨舌帽在一家著名餐廳「Luka」用餐，而他前一日才被發現在塞爾維亞首都貝爾格萊德（Belgrade）一家夜店消費。
塞拉耶佛時報、Klix.ba報導，頭戴鴨舌帽的馬雲看起來神采奕奕，14日下午現身塞拉耶佛，在當地知名餐廳Luka晚膳，品嘗海鮮，並和餐廳老闆聊天拍照。
不少世界名人到訪塞拉耶佛時都會光顧Luka，愛爾蘭搖滾樂團U2主唱波諾（Bono）過去出席塞拉耶佛電影節時，也曾前往這家著名餐廳。之後，馬雲還前往當地鬧市的Deco Bar咖啡館。
報導指出，馬雲13日才在塞爾維亞首都貝爾格勒一家夜店出現。最近他曾到訪巴基斯坦、烏茲別克斯坦等地。
馬雲先前在巴基斯坦，與該國前國務部長﹑Nutshell集團創始人Muhammad Azfar Ahsan會面。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言