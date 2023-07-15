陸央行：經濟復甦需一年時間

大陸經濟近期表現不如預期，中國人民銀行（大陸央行）副行長劉國強昨表示，當前經濟面臨的一些挑戰屬於疫後復甦中的正常現象，預估復常需「一年左右的時間」。他並強調，大陸沒有通貨緊縮問題，並且將堅決防範人民幣匯率大起大落。

人行昨日就上半年金融統計數據情況召開記者會。大陸六月官方製造業ＰＭＩ為四十九，連三月低於臨界值，消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率降至零，生產者物價指數（ＰＰＩ）的跌幅則擴大至百分之五點四。

對於外界關切中國經濟形勢，劉國強認為，當前中國經濟面臨的一些挑戰屬於疫後經濟復甦過程中的正常現象，國際上疫情後消費和經濟恢復都需要時間，一般認為，恢復正常需要一年左右的時間。

劉國強說，大陸疫情平穩剛半年左右，經濟循環和居民收入、消費等已出現積極好轉。從長遠趨勢來看，整體在向高質量發展的方向轉變，科技創新動力不斷增強，綠色轉型穩步推進，消費市場逐步回暖升級，高質量發展力量不斷積累，這也是經濟結構性調整的好時機。

對於中國大陸是否會陷入通縮？劉國強稱，在外部經濟高通膨的背景下，大陸物價相對平穩，近幾個月物價走低，主要是需求恢復時間滯後和基期效應導致的階段性現象，下半年也不會有通縮風險，預計八月後ＣＰＩ有望逐步往上，全年呈Ｕ型走勢，物價水準先降後升，年底有望向百分之一靠攏。

針對人民幣對美元匯率走勢，劉國強說，「目前外匯市場既沒有『大媽』，也沒有『大鱷』」。他強調，在中國經濟持續整體好轉、跨境資本流動基本平衡、外匯存底充足等支撐下，人民幣匯率仍會保持雙向波動、動態均衡。

劉國強表示，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定是政策目標。近年來，在應對多輪外部衝擊的過程中，人行已積累了豐富經驗，也有充足的政策工具，「既不會沒有定力，也不會太佛系」。

他指出，下一步，人行將以保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定為目標，以預期管理為核心，綜合施策、穩定預期，堅決防範匯率大起大落。