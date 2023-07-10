宏國建鐵路 向陸要6,255億

宏都拉斯今年3月與我斷交，短短不到四個月後就於近日與北京展開自貿協議協定談判，宏都拉斯提出，希望中國大陸能協助找到投資者，投資200億美元（約合新台幣6,255億元）的鐵路項目計畫，連結該國太平洋及大西洋兩岸。

路透引述宏都拉斯經濟發展部部長塞拉托（Fredis Cerrato）說法，宏都拉斯向大陸官員介紹了宏國有興趣取得融資的項目，這些項目對宏國的發展至關重要。

塞拉托說：「我們正談論建造水壩、建造跨洋鐵路，還涉及到發電系統」，預料前述的鐵路項目可在大約15年內建成。

他補充稱，中方對利用公共和私人資金開發的項目都表現出興趣。

據悉，宏都拉斯橫穿國境、聯通兩大洋（大西洋和太平洋）海岸的鐵路項目，尋求投資者提供建設資金，項目投資估計約200億美元，是中宏雙邊貿易與投資合作的一部分。

消息一出，引起大陸網上熱議，不少大陸民眾質疑，「宏都拉斯根本是在『獅子開大口』」。有網友在微博討論區留言，「從台灣要不到錢，改從大陸要錢了」、「凱子外交遺毒無窮」。

有人表示，「斷交算了，200億美元真敢開口」。網友列出數據表示，「2022年宏都拉斯GDP為296億美元，200億要中國建鐵路，『你拿什麼東西還啊』，呼籲大家『必須堅決抵制，都是中國人的血汗錢！』」

據大陸商務部的消息，大陸與宏都拉斯自貿協定第一輪談判7日在宏國首都德古西加巴舉行。