中電聯：2023大陸部分區域、時段電力供需偏緊

中國電力企業聯合會（中電聯）7日發布《中國電力行業年度發展報告2023》指出，2022年，大陸全國全社會用電量8兆6,369億度，比上年增長3.6%，預測2023年大陸全國電力供需總體緊平衡，全年全社會用電量年增率在6%左右，部分區域、部分時段電力供需偏緊。

這是中電聯連續第17年發布年度發展報告。回顧去年大陸電力情況，報告顯示，截至2022年，大陸全國全口徑發電裝機容量25億6,733萬千瓦，比上年增長8.0%，增速比上年提升0.2個百分點。 2022年，大陸全國全口徑發電量8兆6,939億度，比上年增長3.6%。

報告坦言，在電力供需方面，去年2月，大陸少數省份在部分用電高峰時段電力供需平衡偏緊；7、8月，大陸全國有21個省級電網用電負荷創新高，電力保供形勢嚴峻，日最大錯避峰負荷超過5,000萬千瓦；12月，少數省份電力供需形勢較為緊張。

不過，報告也稱，2022年，電力行業全力保供電、促轉型、強創新、謀改革，與時俱進推動電力高質量發展。包括深入推進電力綠色低碳轉型，以及在海上風電、新型儲能、特高壓輸電等領域創造了一批重大科技創新成果等。

報告預計，到2030年，大陸電氣化進程將進入中期轉型階段，帶動電能佔終端能源消費比重達到35%左右，工業、建築、交通等終端用能部門電能替代不斷加強。預計到2030年，非化石能源發電裝機佔比將達到60%左右，非化石能源發電量佔比接近50%，非化石發電量增量佔全社會用電量增量比重達到90%左右。

報告認為，隨著新能源佔比逐漸提高，大陸煤電逐步向基礎保障性和系統調節性電源轉型，電源多元化發展成為電力系統安全運行的可靠保障。未來電力系統將呈現多種新型技術形態並存的格局，大電網將長期作為大陸電網的基本形態，分佈式微網將成為有效補充。