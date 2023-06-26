燈塔工廠領航 陸深化智能製造

伴隨著信號燈的閃爍和機器的轟鳴聲，一台台成品洗衣機依次通過一個白色的噪音檢測室。在這個相對封閉的空間里，智能聲紋採集器將收集每一台洗衣機運轉時呈現出的聲紋，通過比對聲音波形，精準檢測洗衣機運行的噪音是否合格。

新華社報導，「結合智能算法，系統可以對聲紋進行不斷地自學習，提高檢測精確度。如果出現噪音異常，系統就會直接進行報警提示。」美的洗衣機合肥工廠的生產線旁，工廠數位化負責人王侃侃指著噪音檢測室說，通過應用聲紋檢測和AI視覺等智能檢測，產品在市場的不良率下降了36%。

在生產各環節廣泛應用智能設備、建立起數位化運營機制的這家工廠，是中國大陸50家「燈塔工廠」之一。目前，美的旗下已有包括美的洗衣機合肥工廠在內的5家工廠躋身「燈塔」行列。

以高效、智能、綠色等「關鍵詞」為醒目標籤的「燈塔工廠」由世界經濟論壇遴選，入選企業被認為代表著全球製造業智能製造和數位化的領先水平。

大陸「十四五智能製造發展規劃」指出，到2025年，規模以上製造業企業大部分實現數位化網路化，重點行業骨幹企業初步應用智能化；到2035年，規模以上製造業企業全面普及數位化網路化，重點行業骨幹企業基本實現智能化。

越來越多「燈塔工廠」的湧現為大陸製造業高質量發展添加了有力註腳。世界經濟論壇與麥肯錫共同推出的2023年最新白皮書「全球燈塔網絡：續寫工業4.0新篇章」顯示，全球132家「燈塔工廠」中，有50家來自中國。

作為最新一批「燈塔工廠」之一，合肥海爾卡奧斯智控互聯工廠通過打造「虛擬IE工程師」，將標準操作程序（SOP）的輸出時間從3至4小時縮短到3秒以內。

「過去工廠的SOP是由車間工程師根據自身經驗進行編寫，而具有智能派工、SOP自動生成等功能的虛擬IE工程師可以快速輸出SOP，並根據人員數量等進行實時調整，從數千種組合中快速輸出最佳方案，效率提升30%。」合肥海爾卡奧斯智控互聯工廠總經理湯志強說。

同時，全球燈塔網絡近年來開始評選「可持續燈塔工廠」，「燈塔工廠」的標準也增加了「減少溫室氣體排放」等選項。

「焊接峰值溫度下降約70攝氏度」。聯想集團全球最大的智能計算設備研發和製造基地——聯寶（合肥）電子科技有限公司，低溫焊接等技術的普及讓這家「燈塔工廠」找到了解決高熱量、高能耗、高排放的「三高」難題的答案。

以「燈塔工廠」為參考範例，大陸多地發布多項專題工作方案，推動製造業向智能、綠色轉型。

大陸工信部數據顯示，截至2022年底，大陸已建成2100多個高水平的數位化車間和智能工廠，推動智能製造示範工廠生產效率提升34.8%，碳排放減少21.2%。