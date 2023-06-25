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華為孟晚舟 將在MWC上海演講

聯合報／ 特派記者林宸誼／上海即時報導
全球移動通信系統協會（簡稱GSMA）會長葛瑞德（Mats Granryd）。記者林宸誼／攝影
全球移動通信系統協會（簡稱GSMA）會長葛瑞德（Mats Granryd）。記者林宸誼／攝影

闊別4年，2023上海世界移動通信大會（簡稱「MWC上海」），28日回歸線下在上海舉辦，包括華為輪值董事長孟晚舟等人，將在大會上專題演講；而聯想集團則是這屆大會最大展商。

儘管遭到美國制裁4年，但大陸通信商華為仍在本屆MWC上海設展，而輪值董事長孟晚舟也將表專題演講。

GSMA會長葛瑞德（Mats Granryd）25日表示，GSMA確保所邀請廠商都能在舞台上展示，可互相取長補短、互相學習，這就是為什麼在歐洲、美國、中國舉辦活動，「我們感謝他們願意繼續成為MWC的一部分。」

本屆MWC上海剛好滿十周年，GSMA 大中華區總裁斯寒表示，十年間通信產業最大的變化，就是從4G到5G的一個飛躍，預計在2030年的時候，5G就會成為這個主流的技術，然後各國的5G將成為主流。

斯寒指出，像華為或者中國移動等向來是GSMA主角，但這次大家可能沒想到的是，聯想集團是最大的展商。原來聯想在5G時代也在做自己的數位化轉型和升級，那麼也會和各行各業做許多新的這個技術和升級。所以說數位化時代其實就是整個產業的生態圈在不斷的擴大。

本屆MWC上海以「時不我待」為主題，於6月28到30日在上海舉行。包含「5G變革」「數位萬物」與「超越現實+」三大主題方向，將由國內外嘉賓進行現場技術交流，加深整個移動通信行業的生態合作。

此外，本屆MWC上海將首設「數字上海」展區，主題內容包含5G變革、數字萬物與超越現實，結合MWC上海與上海市數字生態，樹立全球5G標竿城市。

GSMA 大中華區總裁斯寒。記者林宸誼／攝影
GSMA 大中華區總裁斯寒。記者林宸誼／攝影
華為輪值董事長孟晚舟，將在本屆MWC上海發表專題演講。（德國之聲中文網）
華為輪值董事長孟晚舟，將在本屆MWC上海發表專題演講。（德國之聲中文網）

上海 美國

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