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繼白蝦之後 大陸准許宏都拉斯香蕉、咖啡豆進口

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
宏都拉斯的重要農產品咖啡豆，在宏都拉斯總統訪華期間獲准出口中國大陸。台灣高鐵／提供
宏都拉斯的重要農產品咖啡豆，在宏都拉斯總統訪華期間獲准出口中國大陸。台灣高鐵／提供

甫於今年3月與我方斷交的前友邦宏都拉斯總統卡斯楚（Xiomara Castro）近日訪問北京，而卡斯楚此行除了與大陸國家主席習近平會唔之外，也與中方簽訂一系列協議，並收獲產品輸華的大禮包，繼白蝦等水產品獲准出口至大陸外，大陸海關總署再公告，即日起允許宏都拉斯鮮食香蕉和咖啡豆進口。

海關總署公告指出，宏都拉斯鮮食香蕉和咖啡豆等相關產品已正式獲大陸檢疫准入。日前，海關總署已批准洪都拉斯10家咖啡豆企業在華註冊。

據宏國官方統計，咖啡是該國出口量第一的農產品，約佔該國農業生產總值的30%。且全國有超過12萬戶家庭從事咖啡種植業。能獲得直接對陸出口，對宏都拉斯而言無疑是大利多。

稍早，大陸海關總署宣布，由於中方與宏都拉斯正式簽署輸華養殖水產品的檢驗檢疫和獸醫衛生要求議定書，因此准許宏都拉斯南美白對蝦輸華。日前，海關總署已批准宏都拉斯9家養殖水產品企業在華註冊，可開展南美白對蝦輸華貿易。

宏都拉斯經濟發展部副部長雷東多11日在中宏高級別企業家交流會表示，根據宏國外貿中心的研究，宏都拉斯有25個產品或行業與大陸合作潛力大，其中海蝦、鋅礦以及咖啡出口位列前三。目前，已有10家咖啡企業做好對華出口的準備。要出口大陸只需簽訂相關輸華衛生檢疫議定書。

此前，央視新聞報導，習近平12日在北京人民大會堂與卡斯楚舉行會談時表示，一個中國原則是中宏建交和發展雙邊關係的首要前提和政治基礎，相信宏方將不折不扣落到實處。習近平並承諾，將積極推動宏國特色產品早日進入中國市場，願同宏國盡早開啟商談自由貿易協定進程。

洪都拉斯在今年3月與中國大陸建交，雙方貿易逐步升溫。大陸海關統計，今年前4個月，中方對洪都拉斯進出口總值達38.93億元人民幣，年增22.9%，其中進口增長229.5%。

而卡斯楚正在對中國大陸進行為期6天的國事訪問，這是兩國自今年3月26日建立外交關係以來，該國總統首次訪問中國大陸。

宏都拉斯 咖啡 海關

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