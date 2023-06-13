西藏山南招商 近百湘企力挺

2023年西藏山南市招商引資推介交流會（湖南）在湖南長沙舉行，中車株洲所、中國電建中南院、鐵建重工等近百家企業負責人聚焦西藏山南發展。會上簽約13個項目，意向投資總額近30億元人民幣，涵蓋能源、農業、高科技產業等行業。

中新社報導，山南市發展清潔能源產業潛力巨大。中車株洲電力機車研究所有限公司董事長李東林表示，將聚焦西藏清潔能源領域需求，發揮株洲所在能源領域「風光水儲氫」和「源網荷儲」兩個一體化的技術優勢，助力山南將資源優勢轉化為經濟發展優勢。

中國鐵建重工集團股份有限公司總經理趙暉表示，將發揮高端裝備設計製造的技術優勢，打造高原空間站裝配式智能建築，緩解高原旅居者急性高原病症，改善高原久居人群各項身體健康指標。

「首批櫻桃樹苗已於今日運抵山南，預計2024年春節能嘗到這批產自山南的大櫻桃」。大連大米科技有限公司董事長楊健介紹，國產櫻桃多成熟於5月至7月，山南獨特的自然條件能將櫻桃結果的時間提前至春節前後，滿足市場需求。

湖南鄉吾農品農業科技有限公司負責人表示，公司研發的湘藏購物小程序現已上線，將全力服務湘藏產品交流互通。