蔚小理恐掀肉搏戰

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸造車新勢力「蔚小理」（蔚來、小鵬、理想）三兄弟已反目成仇。從價格區間來看，蔚小理三家新能源車企接下來將會在人民幣20萬到30萬元（新台幣86萬到129萬元）區間裡，拚個你死我活。

早期的「蔚小理」之所以能夠和平相處，主要是因為產品沒有重疊。不過蔚來將透過第二品牌「阿爾卑斯」，將售價下探到人民幣20萬到30萬元。而第三品牌「螢火蟲」，更是計畫將價格下探到人民幣10萬到20萬元。再加上現有品牌，蔚來將在人民幣10萬到65萬元（新台幣43萬到370萬元）區間進行全面覆蓋。

「蔚小理」細分車型的切磋也將愈來愈頻繁。前不久，小鵬汽車董事長何小鵬在微博中提到：「小鵬將於第4季推出首款MPV產品X9，並強調打開『年輕態』的MPV市場。」而理想汽車的首款純電車型W01（內部代號），同樣定位是MPV車型，同樣也計畫在第4季發布和交付。

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