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李雲澤：下好風險前瞻防控「先手棋」 練好穿透監管「繡花功」

聯合報／ 特派記者林宸誼／上海即時報導
大陸國家金融監督管理總局局長、論壇共同輪值主席李雲澤。（中國國際電視台微博）
大陸國家金融監督管理總局局長、論壇共同輪值主席李雲澤。（中國國際電視台微博）

大陸國家金融監督管理總局局長、論壇共同輪值主席李雲澤8日在陸家嘴論壇上表示，要堅決打好防控金融風險主動仗，近期國際銀行業接連發生風險事件，將始終以「時時放心不下」的責任感，下好風險前瞻防控「先手棋」，練好穿透監管「繡花功」，提高數位化智慧化水準，真正做到「管住人、看住錢、紮牢制度防火牆」。

李雲澤表示，要堅決打好防控金融風險主動仗。防範化解金融風險是金融工作的永恆主題。近期國際銀行業接連發生風險事件，雖然對大陸直接衝擊很小，但也有很強的警示意義。

金融監督管理總局將始終以「時時放心不下」的責任感，突出重點、把握節奏、精準發力，穩慎化解存量風險、堅決遏制增量風險。下好風險前瞻防控「先手棋」，以更加主動的態度應對各類風險隱患，堅持早識別、早預警、早發現、早處置，努力把風險化解在萌芽狀態，及時阻斷風險蔓延。

他還指出，要練好穿透監管「繡花功」，提高數位化智慧化水準，真正做到「管住人、看住錢、紮牢制度防火牆」。打好風險處置「組合拳」，做實做細應急預案，完善常態化風險處置機制，多管道充實處置資源，充分調動各方主動化險積極性。

李雲澤表示，大陸經濟長期向好的基本面不會改變，作為全球經濟增長主引擎的地位不會改變，這是大陸防範化解風險的最大支撐和保障。目前，大陸金融業運行整體平穩，風險總體可控，完全有條件有信心有能力守牢不發生系統性金融風險底線。

此外，他還提到，經濟是肌體，金融是血脈，兩者共生共榮。將抓緊恢復和擴大有效需求關鍵，持續優化和改善金融服務。加大新型消費和服務消費金融支援，促進新能源汽車、綠色家電等大宗消費。強化對投資的融資保障，支持超大特大城市城中村改造和「平急兩用」公共基礎設施等重大項目建設。

大陸將繼續堅持引進來和走出去並舉，穩步推進金融業高水準對外開放，持續打造市場化、法制化、國際化營商環境，在財富管理、綠色金融、養老健康、資產管理等領域，熱忱歡迎經營穩健、資質優良的外資機構來華展業，鼓勵符合條件的外資機構參與各類業務試點。

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