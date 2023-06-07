大陸5月出口數字差 江蘇推出穩外貿「14條措施」優化結構

就在7日大陸公布五月出口數字遠低於預期的同時，經貿大省江蘇發布《關於推動外貿穩規模優結構的若干措施》，江蘇省商務廳副廳長周曉陽表示，優化省級進出口公平貿易工作站布局，加強集成電路、太陽能電池、紡織服裝、新能源汽車、鋰電池等重點外向型產業預警體系建設。

據第一財經報導，《關於推動外貿穩規模優結構的若干措施》從穩定貿易規模、優化貿易結構、加強服務保障三方面提出14條具體舉措。周曉陽表示，下一步將從大力支持企業穩訂單拓市場、積極培育新動能新增量、持續深化貿易和產業融合等入手，促進外貿穩規模優結構。

在穩定外資產業鏈供應鏈上，開展「走進跨國公司總部」行動，持續深化與跨國公司產業合作，爭取總部高附加值訂單，吸引更多優質項目落戶。同時落實製造業利用外資支持政策，繼續實施「外資企業利潤再投資」三年行動計劃，出台實施外資研發中心支持政策，完善外資總部經濟鼓勵政策，提升外資產業鏈供應鏈的韌性和競爭力。

在加大進口促進力度上，將發揮大陸國家進口貼息政策引導作用，支持先進技術設備和關鍵零部件進口。發揮進博會等進口展會平台作用，放大溢出效應，擴大進口規模。發揮4個國家進口貿易促進創新示範區作用，推動大宗商品交易平台、汽車整車進口口岸和電子元器件國際分撥中心等平台載體建設。

此外，江蘇還將支持符合條件的企業爭取重要資源能源非國營貿易資質配額。支持在符合條件的口岸增設糧食、肉類等進境指定監管場地。支持連雲港等地爭取整車進口口岸。中國進出口銀行江蘇省分行綜合運用進口信貸產品、貿易金融業務，支持商品、服務和技術進口；2023年設立100億元從RCEP成員國進口專項額度，持續加大外貿領域政策性資金供給。

措施還提到，妥善應對國外不合理貿易限制措施。建立健全省出口管制應對工作機制，幫助列入出口管制清單的企業妥善應對、紓困解難。督促企業加強出口管制內部合規體系建設，依法合規開展業務。優化省級進出口公平貿易工作站布局，加強集成電路、太陽能電池、紡織服裝、新能源汽車、鋰電池等重點外向型產業預警體系建設。多主體協同應對經貿摩擦，穩妥開展貿易救濟調查，推進貿易調整援助工作，維護產業鏈供應鏈安全穩定。

此外，措施還包括支持企業出海拓市場，培育擴大汽車行業出口等。江蘇省商務廳副廳長周曉陽在發布會上表示，下一步，江蘇將從大力支持企業穩訂單拓市場、積極培育新動能新增量、持續深化貿易和產業融合等入手，促進外貿穩規模優結構。