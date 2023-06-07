「一帶一路」倡議十周年 周小川分析：未來投融資關注「2重點」

今年是大陸「一帶一路」倡議提出十周年，博鰲亞洲論壇副理事長、前人行行長周小川7日在上海表示，一帶一路項目融資在2016、2017年達到高峰，之後慢慢減少，未來投融資關注要點，包括綠色投融資、應對氣候變化。

周小川在復旦大學以「『一帶一路』若干經濟問題分析」為題指出，如果把互聯互通和基礎設施作為基建的主要內容，其中的公路、鐵路、機場、電網、通訊網路、互聯網所有這些基礎設施，基本上都是支持經濟發展。

「所以比較突出的就是在能源、燃煤電力方面。」周小川強調，中國2年前已經作出承諾，不再對新建境外煤電專案提供投融資，在這方面邁出了非常重要的第一步。

周小川提到，大陸的儲蓄率是全球最高，在2022年占GDP 45.5%，資金相當多，對「一帶一路」的資金支持，以及在海外投入成為資本優勢，且在國內發債比較容易發，因此資金跟工程建築設備製造一樣是重要優勢。

然而對於個別國家抹黑中國「債務陷阱」的說法，周小川反駁，「一帶一路」並非個別西方國家所說，是中國所設的「債務陷阱」，相反在新冠疫情加重了許多發展中國家還本付息負擔的時期，中國是積極發起和參與G20的「緩債計劃」的國家之一。

周小川指出， G20從2020年就開始討論「緩債計畫」，認為有些債應該緩，緩債的鏈條應儘量拉長。然而他認為「2021年G20定了所謂債務重組的總框架，但債務重組總框架實際上還是比較多的官員坐在一起討論出來的，離市場還是有一定的距離。」

周小川提到，確實有小部分債務國有「我面臨違約了，我還不起債了，你就取消了吧」這種想法，有些國家可能認為走債務重組框架的路雖然聽起來好聽，但是這可能會損失自己國家的信譽，將來跟新的投資者、新的金融機構打交道就不容易了。