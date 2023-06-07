港交所雙櫃台19日啟動 在岸人民幣將可南下買港股

大陸財經媒體財聯社報導，春港交易所將在6月19日推出人民幣雙櫃檯模式，聯席營運總監兼股本證券主管姚嘉仁表示，將會再增加更多雙櫃檯證券，下一步計劃是允許大陸投資者透過「港股通」買賣人民幣櫃檯證券，以及研究讓在岸人民幣直接南下買賣人民幣計價股票。

不過，他表示，人民幣櫃檯證券納入「港股通」現暫無時間表。至於對人民幣櫃檯證券成交量的預期，姚嘉仁表示，相關成交量逐步增加需要時間，但人民幣存款在港達近1萬億元，相信該批存款會有投資需求。

港交所上周正式完成「港幣-人民幣雙櫃台」端對端、實習環節後，確定雙櫃台模式如期在6月19日推出，並已公布首批21家被指定為雙櫃台證券名單，在雙櫃台模式推出起生效。