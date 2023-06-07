外貿放緩 陸5月出口年減7.5% 劣於市場預期

大陸海關總署7日公布貿易數據顯示，以美元計價，中國大陸5月出口年減7.5%，跌幅大過市場預期中值的0.4%，4月則升8.5%；5月進口按年跌幅收窄至4.5%，跌幅小過預期的8%，貿易順差658.1億美元。今年前5個月大陸進出口總值2.44兆美元，下降2.8%。其中，出口1.4兆美元，增長0.3%；進口1.04兆美元，下降6.7%；貿易順差3594.8億美元，擴大27.8%。

而以人民幣計價，大陸5月出口年減0.8%，5月進口年增2.3%。今年前5個月，進出口總值16.77萬億元人民幣，增長4.7%。其中，出口9.62兆元，增長8.1%；進口7.15兆元，增長0.5%；貿易順差2.47兆，擴大38%。

在貿易夥伴方面，今年前5個月，東協續為大陸第一大貿易夥伴，進出口總值人民幣2.59兆元，年增9.9%，佔陸外貿總值的15.4%；第二大貿易夥伴為歐盟進出口人民幣2.28兆元，年增3.6%；第三大貿易夥伴為美國，貿易總值為人民幣1.89兆元，下降5.5%，佔比11.3%；日本為第四大貿易夥伴，與日本貿易總值為人民幣9,026.6億元，下降3.5%，佔比5.4%。上述可知，大陸前5個月對東協、歐盟貿易上升，對美、日呈現下降。

與此同時，大陸對「一帶一路」沿線國家進出口總值合計人民幣5.78兆元，年增13.2%，其中對哈薩克斯坦等中亞五國增長44%。對RCEP其他成員國進出口年增4.5%。

在出口產品方面，大陸前5個月出口總值最多的為機電產品，總值人民幣5.57兆元，增長9.5%，佔出口總值的57.9%。其中，自動數據處理設備及其零部件下降18.1%；手機下降6.4%；汽車則增長124.1%。

在進口產品部分，前5個月進口原料增加，但進口均價下跌，比如進口鐵礦砂4.81億噸，增加7.7%，進口均價每噸791.5元，下跌4.5%；原油2.3億噸，增加6.2%，每噸4029.1元，下跌11.3%；煤1.82億噸，增加89.6%，每噸877元，下跌14.9%；另外，進口天然氣數量增加3.3%，每噸價格上漲4.8%；大豆數量增加11.2%，每噸價格上漲9.7%。

值得注意的是，同期進口機電產品也在減少，下降13%。其中，集成電路數量減少19.6%，價值下降18.4%；汽車數量減少26.9%，價值下降21.7%。

而在進出口企業類別上，前5個月民營企業進出口總值人民幣8.86兆元，增長13.1%，佔大陸外貿總值的52.8%;大陸國有企業進出口總值人民幣2.76兆元，增長4.7%，佔外貿總值的16.4%;外商投資企業進出口總值人民幣5.1兆元，下降7.6%，佔陸外貿總值的30.4%。