快訊

新北婦教兒女亂倫詭辯教「性教育」 社工訪談家人群交3年曝光

共軍與美軍屢在台海危險對峙 中共目的是動搖美國信心？

梅西新東家確定了？傳轉戰美國邁阿密國際 球隊老闆是貝克漢

拚經濟救樓市 陸專家預測陸官方6月或有房產新策出台

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中國各地房市持續降溫，官方計畫再推一系列支持政策來提振房地產。圖為福建寧德一處正在建設中的樓盤。（中新社）
中國各地房市持續降溫，官方計畫再推一系列支持政策來提振房地產。圖為福建寧德一處正在建設中的樓盤。（中新社）

大陸樓市在歷經年初「小陽春」後，4、5月顯疲態，銷售下滑，因此不少二線城市開始新一輪因城施策，方向包括放鬆限購、公積金政策優化、購房補貼等。證券日報報導，大陸專家預計，後續政策寬鬆的預期會強化，預計6月會有新的政策出台，而且部分政策工具「可能超出過往的常規工具範疇」。

第三方平台統計數據顯示，5月多數城市銷售面積較上期均延續下降態勢，企業推盤量也有明顯下降，供需兩端表現低迷。陸統計局數據顯示，4月商品住宅銷售面積、金額分別為較上月下跌48%和38%。

也因此，多地持續「因城施策」進行房市政策調控。大陸房產調研機構中指研究院不完全統計，今年以來，已有百餘城出台房地產調控政策近300次，其中1~4月房地產政策優化頻次穩定在60次左右，較去年高峰期有所降低。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，5月樓市再度轉冷是近期多地進一步加碼「鬆綁」政策的直接原因。整體上看，當前總體經濟修復勢頭略低於市場預期，而房地產行業未能持續回暖是一個重要原因。

易居研究院研究總監嚴躍進通過《證券日報》表示，當前正是房企抓銷售的關鍵期，尤其是4月至5月銷售數據不好的情況下，6月購房政策應該給予更多支持。因此預計大陸官方6月會有新政策出台。

未來政策可能如何調整？王青指出，可能加快推行「帶押過戶」（指已抵押的不動產買賣轉移時，不需提前歸還舊貸款、註銷抵押權，即可完成過戶、再次抵押和發放新貸款等手續）的節奏；另外，著眼於支持改善性住房需求，引導居民房貸利率全面下行，後期也不排除出台二套房貸利率政策靈活調整機制的可能。下半年，在中期借貸便利（MLF）利率保持穩定的前景下，作為房貸利率的定價基準，5年期以上貸款市場報價利率（LPR）有可能單獨下調。

此前彭博報導稱，大陸監管部門正制定多項新刺激措施，包括降低大城市部分非核心街區首付（頭期款）比例、降低房仲佣金，並可能進一步放寬住宅購買限制。

另一方面，大陸市場也有聲音指出一線城市房市調控或將鬆綁。第一財經報導，中指研究院市場研究總監陳文靜認為，當前一線城市調控政策仍較為嚴格，若政策能跟進優化，有望向市場釋放更加積極的信號，起到穩預期、提信心的作用。

房地產 一線城市

延伸閱讀

她在沙灘撿到「巨無霸柱狀獠牙」比象牙還大！專家一看照片超震驚：這是大發現

怎樣都睡不好？ 專家示範週五～週日這三天如何調整睡眠習慣

金管會：上市櫃匯回大陸收益暴增

國人購屋 出現「三高」現象

相關新聞

陸穩經濟 國銀再降存款利率

大陸監管層持續引導銀行業存款成本下行，據官媒《證券時報》報導，經多方核實，多家國有銀行近日將再度下調部分存款利率，涉及人...

拚經濟救樓市 陸專家預測陸官方6月或有房產新策出台

大陸樓市在歷經年初「小陽春」後，4、5月顯疲態，銷售下滑，因此不少二線城市開始新一輪因城施策，方向包括放鬆限購、公積金政...

人民幣中間價創6個月新低 機構籲外貿公司應對匯率風險

人民幣兌美元中間價7日報7.1196元，較上日下調121個基點，為2022年12月1日以來最低，也再度創下6個月新低。大...

陸媒：德西門子總裁6月再訪華 將宣布在陸市場重要舉措

歐美企業CEO持續訪華。環球網報導，從有關人士處獲悉，德國工業巨頭西門子公司董事會主席、總裁兼首席執行官（CEO）博樂仁...

青年企業家峰會 聚焦陸經濟內生動力

第五屆大陸全國青年企業家峰會5日在重慶開幕，中國國際經濟交流中心副理事長楊偉民在作主旨報告時稱，中國經濟社會目前已全面恢...

淮海新天地進口示範區 2027瞄準千億人民幣規模

上海市市中心的黃浦區，這塊面積僅為1.41平方公里的區域正在打造上海第三個國家進口貿易促進創新示範區，（上海市淮海新天地...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦