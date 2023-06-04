投資人青睞硬科技 科創50 ETF規模暴增

大陸投資人熱捧科技股，上交所科創板旗艦產品科創50 ETF總規模持續增長，截至今年5月底已突破人民幣千億大關，達到人民幣1,023億元（約新台幣4,430億元），該類ETF總規模已列大陸境內股票指數第二，僅次於滬深300 ETF。

自2020年11月首批四檔科創50ETF產品獲批上市後，科創50 ETF產品規模快速增長，不到三年時間，已從約人民幣200億元增長至突破人民幣千億。有分析指出，這背後釋放出兩大信號，即大陸投資人對科創板「硬科技」屬性的青睞和對大陸高水準科技自立自強的信心。

上交所科創板開板即將滿四年，近四年時間裡，吸引眾多「硬科技」企業掛牌上市，截至今年5月31日，新一代資訊技術、高端裝備、生物醫藥三大行業占比分別是37％、22％和21％，合計占比達80％。

科創50指數成分股主要分布在半導體、新能源、生物醫藥、高端裝備製造等科技創新重點領域。