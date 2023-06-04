中歐班列便捷 出口歐俄優選

在俄烏衝突與近年海運運費飆漲影響下，連接「一帶一路」重要紐帶的中歐班列，成為台企出口貨物到歐俄的新選擇。大陸全國台企聯常務副會長吳家瑩舉例，以往公司透過海運將建材運到俄羅斯需要50天，自從搭上中歐班列後，就縮短一半的時間，「沿海城市的企業，甚至日韓越南都在搶中歐班列。」

吳家瑩舉例，俄羅斯冬天很冷沒法施工，所以建材必須趕在9月之前送到莫斯科，或是其他周邊國家，「中歐班列運費跟海運成本差不多，但企業必須要很精準掌握運輸時間，所以現在很多企業對中歐班列的需求是愈來愈大。」

廈門台企除了冠捷之外，還有友達和宸鴻產品，也是搭中歐班列到歐洲。連台灣的汽車產品、汽車零配件、精密加工機械，以及日本、越南、菲律賓企業，也可透過海運先把貨品運到廈門，然後從廈門中轉到歐洲。

吳家瑩指出，中歐班列近年加速的另一關鍵，就是隨著一帶一路沿線國家、各站點的服務配套成熟，「企業不用擔心貨品在中轉過程中，文件會發生卡關等問題與風險。」

大陸國鐵集團數據顯示，中歐班列開行數量正持續增長，從2013年開行之初的80列快速發展到2022年的1.6萬列。十年來，中歐班列已通達歐洲約25個國家208個城市，全大陸中歐班列累計開行突破6.5萬列。