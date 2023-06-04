一帶一路商機 台企吃得到

今年是大陸「一帶一路」倡議提出十周年，大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文表示，將善用和許多國家建立的「一帶一路」項下的貿易暢通工作組機制，推動解決企業在「一帶一路」沿線國家開拓市場方面所遇到的困難，增加企業的機會。

大陸曾公布的對台31條措施中提到，台企可以特許經營方式參與能源、交通、水利、環保、市政公用工程等基礎設施建設，可以公平參與政府採購；已有台企參與一帶一路基建商機。

大陸全國台企聯常務副會長吳家瑩表示，一帶一路一個基建項目就人民幣好幾千億，單獨一家台企根本吃不下來，通常是由大陸國有企業出面爭取到訂單後，台企成為下游包商，「台企在人才、技術、管理經驗有優勢，可以跟大陸國企、民企產生優勢互補。」

「確實有不少的台企參與到一帶一路基建項目。」中華經濟研究院第一研究所助理研究員王國臣指出，基建項目很大部分的工程都是做工程機械，台企通常是擔任二包或是三包角色，提供輪胎或是機械設備、建材，由較著名的台企，或是生根在大陸的台企承攬。

吳家瑩進一步點出，與陸企抱團搶基建項目的好處是，「企業最注重的就是安全，在健全法律法規下，才能安心經營，但項目進行中，難免有糾紛出現，而大陸已跟這些帶路國家簽訂一些法律法規，台企也同樣受到保護。」

截至目前，大陸已與151個國家、32個國際組織簽署200多件共建「一帶一路」合作文件。中老鐵路、匈塞鐵路等重點項目建設營運穩步推進，一批「小而美」的農業、醫療、減貧等民生項目相繼落地。

根據大陸商務部公布的數據，2022年企業在「一帶一路」沿線國家非金融類直接投資（OFDI）209.7億美元，年增長3.3%，主要投向新加坡、印尼、馬來西亞、泰國、越南、巴基斯坦、阿拉伯聯合大公國、柬埔寨、塞爾維亞和孟加拉等國家。

對外承包工程方面，企業在「一帶一路」沿線國家新簽對外承包工程項目合約5,514件，新簽合約額1,296.2億美元，年減3.3%；完成營業額849.4億美元，年減5.3%。王國臣舉2015到2022年，大陸出口帶路沿線64國63,825億美元，進口45,798億美元；進出口相抵，帶路國家對大陸逆差18,027億美元。

對解決貨物貿易逆差問題，王國臣建議，除擴大進口外，也可朝向轉變為服務貿易順差，例如授權專利，像華為的5G在帶路國家的布局，或是高科技、電子商務等。