大陸人民為我國民函釋停用 政院修法：以境外人士請求

行政院日前發函通令，中國大陸人民不享有或負擔中華民國國民的權利義務，恐導致大陸人民在台受害，而難獲國賠。行政院發言人林子倫今天表示，未來「國賠法」修法後，在中華民國境內受害的境外人士，一律可依法請求國家賠償。

陸籍男子2018年來台單車環島，行經高雄路竹區遭路燈電死，家屬提出國賠，法院今年2月指出，判決是經函詢國賠法主管機關法務部及陸委會，獲函覆「中國大陸人民也是中華民國人民」，適用國賠法，因此依法賠償。

林子倫今主持院會後記者會說明，過去因部分機關30年前的解釋函已不符時宜，也與現行法令規定有所違背，陸委會重新檢視相關內容，讓兩岸人民權利義務關係能更符合法規與現況規定，避免持續造成不必要的困擾，也避免國人及國際誤解。

至於後續修法，林子倫表示，應就現行「國賠法」法條與現代人權保障及公民與政治權利國際公約精神未盡相符，基於保障無國界原則，未來新法通過後，對我國境內受害的境外人士，一律可依法請求。