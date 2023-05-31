陸官媒：中國經濟恢復基礎仍不牢固 穩增長政策或增強

中國卅一日公佈的5月官方製造業及非製造業PMI均遜預期。官媒《中國證券報》文章稱，近期部分經濟指標出現波動，反映經濟恢復基礎仍不牢固，需繼續夯實。文章引述專家表示，為推動經濟運行持續整體好轉，財政政策和貨幣政策有望進一步發力，降準降息仍有可能。

據《中國證券報》文章稱，當前大陸經濟社會全面恢復常態化運行，經濟增長好於預期，市場需求逐步恢復，長期發展具有市場規模巨大、產業體系完備、人力資源豐富等優勢條件。同時，大陸經濟內生動力還不強，需求仍不足，需要穩增長政策進一步支持。

人民銀行第一季貨幣政策執行報告指出，從國際看，當前全球經濟增長放緩，主要央行政策緊縮效應顯現，國際金融市場波動加劇。從國內看，居民收入預期還在恢復，消費復甦動能的可持續性面臨挑戰，政府投資撬動社會投資仍存制約。

專家建議，根據經濟運行中出現的新情況，需及時推出措施，提振信心，推動經濟持續恢復向好。花旗集團大中華區首席經濟學家余向榮建議：及時主動作為，採取一攬子措施穩增長。

專家認為，今年降準降息仍有可能。今年以來，流動性持續保持合理充裕，銀行信貸投放明顯加力，貨幣信貸政策效能充分發揮。業內專家預計，後續降準降息仍有可能，結構性貨幣政策工具也將繼續發揮效能。

中信建投證券首席經濟學家黃文濤表示，今年經濟增長更需要財政的支持，而擴大財政赤字、化解地方債務壓力都需要低成本發債融資支撐，這需要貨幣條件維持偏寬鬆態勢。

中國社科院金融研究所副所長張明認為，當前通膨壓力較低，貨幣政策發力仍有空間，可考慮定向降準及進一步降息。

植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平則預計，6、7月MLF（中期借貸便利）操作將保持小幅超額續做，持續緩解金融機構中長期資金壓力。若下半年經濟穩步回升向好，資金需求量增多，人行或再降準0.25個百分點以補充流動性。

另外，增量財政政策也成為近期市場討論的熱點之一。綜合業內專家觀點，加快地方債發行使用、發行特別國債、追加政策性開發性金融工具額度等均是可選項。