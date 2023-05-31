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【即時短評】陸嚴詞拒絕兩岸協商 兩岸旅遊仍看不到曙光

聯合報／ 記者賴錦宏／台北即時報導
大陸宣布台灣團赴陸後，台灣仍然未解除禁團令，業者不排除上街抗議。本報資料照
大陸宣布台灣團赴陸後，台灣仍然未解除禁團令，業者不排除上街抗議。本報資料照

近期，台灣屢屢傳出兩岸恢復旅遊「好消息」，包括三三會理事長林伯豐稱，我六月將開放商務客來台、七會開會全面旅遊；到海旅會新處長任婕獲得我方簽證，被臆測成「雙方解凍緩解」信號。但而卅一日大陸國台辦記者會，北京對陸委會的嚴厲批評、對賴清德的的高聲譴責，證明兩岸旅遊仍然看不到曙光。

國台辦發言人朱鳳蓮卅一日稱，陸委會聲稱所謂需要旅遊「小兩會」協商，是完全站不住腳的。陸方一貫主張台灣同胞在兩岸之間便利往來，根本不需要兩岸協商。台灣明令禁止台灣民眾來大陸團隊遊，是30多年來從未有過的。民進黨當局拒不解除禁令，只會損害台灣民眾和旅遊業界的利益，不得人心。

朱鳳蓮稱，民進黨公開表示不會解除禁止旅行業組織台灣民眾旅遊團來大陸的禁令，引發台灣各界不滿。兩相對比，誰在為台灣同胞和旅遊業者著想，誰站在他們利益對立面，答案一目了然。

同時，今天國台辦記者會也對賴清德重炮轟擊。朱鳳蓮稱，台灣有的人顛倒黑白，拿港澳說事，只能自曝其短，只會靠欺騙台灣民眾謀取選舉利益；還稱，台灣有些人、有些勢力，「說謊成性，慣於睜著眼睛說瞎話」。

值得注意的是，今年大陸先開放十六個直航點後，台灣接著宣布十個直航點和十三個包機點。當時大陸的反應是沈默，意即是對台灣的「跟進」，予以默許。而五月十九日北京宣布恢復台灣團隊赴大陸遊業務，陸委會則是要上桌「兩岸事務性協商」、進而要團客和自由行「兩岸對開」。大陸國台辦今天的反應，強調否定陸委會「兩岸協商」說。兩相比較，北京顯然不滿陸委會預設「前提」。

至於，台灣會不會因為選舉，而在「業者請命」下，自動解除台灣團赴陸「禁團令」及大陸商務人士來台；台灣旅行公會名譽理事長姚大光卅一日晚將在台中邀請各縣市旅遊公會負責人座談，徵求意見，進一步向觀光局進言。消息稱，業者「不排除上街」。

無論如何，台灣對台灣赴陸旅行團的禁團令、是自討苦吃的策略，民進黨會不會因選舉自找台階下，不得而知。但想藉此「兩岸事務性談判」，或突出「在堅持抗中保台政策下，依然能上桌兩岸協商」，已然此路不通。

陸委會 國台辦 旅行團 觀光

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