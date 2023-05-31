萬達擬44億賣支付牌照「快錢」 潛在買家包括字節跳動

彭博引述知情人士的話報導，萬達集團計劃出售旗下支付公司「快錢」，以尋求緩解集團流動性壓力，併就「快錢」支付牌照人民幣10億元（新台幣44億元）估值，與包括字節跳動在內的潛在買家磋商。,

若這筆交易成功，字節跳動除線上業務外，還將獲得線下銀行卡收單牌照的全大陸經營權。報導指出，字節跳動籌謀線下支付牌照已久，已洽談多家全大陸收單支付公司，最終選擇快錢。主要原因也是萬達在出清相關方向業務，去年快錢CEO黨曉強已離職，也加速了萬達出售快錢的步伐。

大陸第三方支付媒體「支付百科」報導，雖然與當年萬達約3.15億美元（約新台幣98億元）的收購價格有所不同，但並非是低價出售，區別在於當年萬達是把快錢全金融業務併購，此次出售只是支付主體，所以必然存在價格差異，同時當年支付市場潮起，是高點，現在支付行業進入通縮，價格一般不會溢漲。

根據交易方人士透露，字節跳動併購牌照的基本要求就是全大陸範圍、不能缺失省份的牌照。根據統計，純全大陸牌照數量奇貨可居。

目前，字節跳動支付業務團隊（抖音支付）大約有上千崗位，併購後雙方的團隊整合將會是一個問題。

在2020年時，市場上就傳出了萬達將出售支付牌照的消息，疑似要將快錢支付賣給京東，但遲遲沒有實質性的動作。如今三年過去了，萬達賣牌終於要迎來新的進展。

據瞭解，快錢支付成立於2004年，2011年獲得支付牌照，是首批獲牌的支付機構之一，業務類型為互聯網支付、行動電話支付、銀行卡收單，業務覆蓋範圍為全國，牌照有效期至2026年5月。

業務做的風生水起的快錢支付，在2014年年底，與萬達集團簽訂戰略投資協議。據悉當時萬達以3.15億美元的價格收購快錢支付68.7%的股份，隨之獲得快錢支付的控股權，2017年關國光等原股東退出，萬達全資控股了快錢支付。