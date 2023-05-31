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大陸5月製造業PMI降至48.8 疫後經濟復甦動能減弱

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
一名員工在安徽省合肥市的蔚來電動車生產線上工作。（中國日報）
一名員工在安徽省合肥市的蔚來電動車生產線上工作。（中國日報）

受到需求收縮導致企業產能釋放受到抑制，產需兩端雙雙放緩，大陸國家統計局30日公布5月中國製造業採購經理人指數PMI），較上月下降0.4百分點至48.8，為五個月低點，製造業連續第二個月處於收縮區間，並寫下去年12月以來最低紀錄，成為疫後經濟復甦動能減弱的最新徵兆。

非製造業PMI降至54.5，也遜於預期，為四個月新低，服務業和建築業雙雙回落。彭博報導，最新 PMI 數據顯示，在年初消費者活動大幅升溫後，第2季經濟復甦動能減弱。出口依然疲軟，房地產市場回升力道已經消退，政府放慢基礎設施支出腳步。大陸與西方國家的關係緊張也打擊大陸企業。

5月製造業採購經理指數、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為48.8%、54.5%和52.9%，低於上月0.4、1.9和1.5個百分點，大陸國家統計局高級統計師趙慶河解讀指出，大陸經濟景氣水平有所回落，恢復發展基礎仍需鞏固。

其中，製造業PMI再次跌落50大關，從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，供應商配送時間指數高於臨界點，生產指數、新訂單指數、原材料庫存指數和從業人員指數均低於臨界點。

趙慶河指出，5月製造業PMI繼續位於收縮區間，在調查的21個行業中，有11個行業PMI位於擴張區間，行業景氣度呈現一定程度分化。

趙慶河分析，產需兩端有所放緩。生產指數和新訂單指數分別為49.6%和48.3%，比上月下降0.6和0.5個百分點，均位於收縮區間，製造業市場需求仍顯不足，企業產能釋放受到抑制。

中國物流與採購聯合會特約分析師張立群認為，製造業反映市場需求不足的企業佔比進一步提高到58%以上，需求收縮的問題仍突出。

隨著大陸經濟復甦勢頭趨弱，有關穩增長政策加碼預期進一步升溫。大陸官媒中國證券報評論文章稱，為推動經濟運行持續整體好轉，財政政策和貨幣政策將進一步發力。一系列著眼於強信心、穩增長、擴內需的政策舉措將公布。

張立群也指出表示，要著力落實好全面加強基礎設施建設各方面工作，顯著加強政府投資對全社會投資的帶動作用，透過提振投資進而帶動企業生產，帶動就業、增加居民收入，帶動消費持續回暖，進而使超大規模境內市場需求進入全面回暖軌道。

路透報導，仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟認為，數據顯示大陸可能走向 K 型復甦，「如果沒有有效的政策舉措來推動廣泛的復甦，那麼疲軟的內需可能會對大陸的可持續增長造成壓力。」龐溟補充，積極的財政政策、降息或降準以及有針對性的貨幣政策工具以及結構性改革將是關鍵。

然而品點資產管理公司（Pinpoint Asset Management）張志偉卻指出，金融市場情緒相當悲觀，還不清楚政府如何解讀當前的經濟狀況，沒有跡象顯示即將公布政策回應，政府目前可能會繼續採取「觀望」的立場。

指數 PMI

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