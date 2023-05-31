自製飛機商業首航 國台辦：未來定在兩岸航線執飛C919
大陸國產大型客機C919於28日首次商業載客飛行，中國東方航空於當日使用全球首架交付的C919客機，執行MU9191航班，從上海飛往北京。此次C919商業首航在兩岸引起熱烈討論。對此，國台辦31日稱，兩岸民眾未來一定可以在兩岸航線上享受C919的飛行體驗。
國台辦31日舉行例行記者會。有記者提及28日大陸首架國產飛機C919完成全球首次商業載客飛行，引發兩岸民眾熱議。不知未來是否C919將執飛兩岸航線？
對此，國台辦發言人朱鳳蓮回應，C919大型客機是大陸首款按照國際通行適航標準研製、具有自主知識產權的噴氣式乾線客機。而28日，中國東方航空使用中國商飛全球首架交付的C919型客機完成首次商業載客飛行，順利從上海虹橋飛抵北京首都機場，其「標誌著C919的『研發、製造、取證、投運』全面貫通，中國民航商業運營國產大飛機正式『起步』，中國大飛機的『空中體驗』正式走進廣大消費者。」
朱鳳蓮再指，「大鵬一日同風起，扶搖直上九萬裡」她稱，大陸國產大飛機乘風起飛，是兩岸民眾共同的驕傲。大陸充分感受到台灣民眾對大陸國產飛機上天的欣喜之情和熱切期盼。「相信兩岸民眾一定可以在兩岸航線上享受C919執飛體驗。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言