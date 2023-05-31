快訊

民進黨信賴危機擴大！吳怡農重批：為選舉熱度 棄同舟夥伴

砸千萬預算只輔導選手當作業員？他呼籲檢討這項政策問題

超驚悚！拖板車載鋼結構 一轉彎插進公車「橫掃玻璃全毀」

自製飛機商業首航 國台辦：未來定在兩岸航線執飛C919

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
28日中國東航C919降落北京首都國際機場時，穿過象徵民航最高禮儀的 「水門」。(美聯社)
28日中國東航C919降落北京首都國際機場時，穿過象徵民航最高禮儀的 「水門」。(美聯社)

大陸國產大型客機C919於28日首次商業載客飛行，中國東方航空於當日使用全球首架交付的C919客機，執行MU9191航班，從上海飛往北京。此次C919商業首航在兩岸引起熱烈討論。對此，國台辦31日稱，兩岸民眾未來一定可以在兩岸航線上享受C919的飛行體驗。

國台辦31日舉行例行記者會。有記者提及28日大陸首架國產飛機C919完成全球首次商業載客飛行，引發兩岸民眾熱議。不知未來是否C919將執飛兩岸航線？

對此，國台辦發言人朱鳳蓮回應，C919大型客機是大陸首款按照國際通行適航標準研製、具有自主知識產權的噴氣式乾線客機。而28日，中國東方航空使用中國商飛全球首架交付的C919型客機完成首次商業載客飛行，順利從上海虹橋飛抵北京首都機場，其「標誌著C919的『研發、製造、取證、投運』全面貫通，中國民航商業運營國產大飛機正式『起步』，中國大飛機的『空中體驗』正式走進廣大消費者。」

朱鳳蓮再指，「大鵬一日同風起，扶搖直上九萬裡」她稱，大陸國產大飛機乘風起飛，是兩岸民眾共同的驕傲。大陸充分感受到台灣民眾對大陸國產飛機上天的欣喜之情和熱切期盼。「相信兩岸民眾一定可以在兩岸航線上享受C919執飛體驗。」

C919首個商業航班東航MU9191，28日從上海飛到北京。其商業首航引起兩岸民眾熱議。圖為C919大型客機在虹橋機場停機坪上待客。（中通社）
C919首個商業航班東航MU9191，28日從上海飛到北京。其商業首航引起兩岸民眾熱議。圖為C919大型客機在虹橋機場停機坪上待客。（中通社）

國台辦 航線 北京

延伸閱讀

大陸兒歌「挖呀挖」流行台灣 國台辦：改編效果不錯

蔡英文遺憾台未參與WHA 國台辦：越是折騰越是自取其辱

國台辦：海峽論壇6月16日開始 將提供台灣青年1200職缺

賴清德想跟習近平共進晚餐 國台辦：說這種話很奇怪

相關新聞

離岸人民幣跌破7.1關卡

受到市場預期大陸製造業數據疲弱，削弱了美國債務上限協議帶來的積極情緒，離岸人民幣兌美元跌破7.1關口，日內跌近200點。...

騰訊馬化騰久違露面暴瘦一圈 不少人直呼已快認不出

在近日舉行的騰訊股東大會上，騰訊董事會主席馬化騰公開現身。從網傳照片來看，相比於以往大家的印象，這一次馬化騰瘦了不少，讓...

自製飛機商業首航 國台辦：未來定在兩岸航線執飛C919

大陸國產大型客機C919於28日首次商業載客飛行，中國東方航空於當日使用全球首架交付的C919客機，執行MU9191航班...

大陸兒歌「挖呀挖」流行台灣 國台辦：改編效果不錯

大陸的兒歌「挖呀挖」近期流傳到台灣，也在各大影音平台熱播，且國民黨發言人還改編並諷刺民進黨執政，對此國台辦表示台灣很多人...

國台辦：海峽論壇6月16日開始 將提供台灣青年1200職缺

大陸國台辦表示，2023年海峽論壇將於6月16日舉辦，論壇組委會邀請了台灣政黨代表、工青婦、農漁水利、民間信仰等各界嘉賓...

星巴克新任CEO首次訪陸：希望大陸成為最大市場

星巴克新任全球首席執行官納拉西姆漢（Laxman Narasimhan）上任後，5月30日展開了他對大陸市場的首次訪問，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦