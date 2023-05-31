自製飛機商業首航 國台辦：未來定在兩岸航線執飛C919

大陸國產大型客機C919於28日首次商業載客飛行，中國東方航空於當日使用全球首架交付的C919客機，執行MU9191航班，從上海飛往北京。此次C919商業首航在兩岸引起熱烈討論。對此，國台辦31日稱，兩岸民眾未來一定可以在兩岸航線上享受C919的飛行體驗。

國台辦31日舉行例行記者會。有記者提及28日大陸首架國產飛機C919完成全球首次商業載客飛行，引發兩岸民眾熱議。不知未來是否C919將執飛兩岸航線？

對此，國台辦發言人朱鳳蓮回應，C919大型客機是大陸首款按照國際通行適航標準研製、具有自主知識產權的噴氣式乾線客機。而28日，中國東方航空使用中國商飛全球首架交付的C919型客機完成首次商業載客飛行，順利從上海虹橋飛抵北京首都機場，其「標誌著C919的『研發、製造、取證、投運』全面貫通，中國民航商業運營國產大飛機正式『起步』，中國大飛機的『空中體驗』正式走進廣大消費者。」