星巴克新任CEO首次訪陸：希望大陸成為最大市場

星巴克新任全球首席執行官納拉西姆漢（Laxman Narasimhan）上任後，5月30日展開了他對大陸市場的首次訪問，他表示星巴克仍堅持直營，不會止步於9000家門店的目標，「希望未來大陸成為星巴克最大的市場。」。

澎湃新聞報導，星巴克曾在2022年9月高調提出，到2025年大陸市場將開到9000家門店。相較境內咖啡賽道的競爭對手們採取特許經營模式來高速拓店，納拉西姆漢指出，目前不會考慮透過加盟來擴張，未來仍繼續堅持直營模式，「未來三年的市場將變得更大，9000店只是一個里程碑。」

「這（中國）是一個非常大的消費市場，而且會變得更大。」接棒創始人舒茨（Howard Schultz）出任星巴克首席執行官的納拉西姆漢，在首次訪問大陸市場時毫不掩飾他對這個星巴克第二大市場的重視與期待，「我們希望未來大陸成為我們在世界上最大的市場。」

納拉西姆漢強調，從人均咖啡消費量來看，星巴克還有很大的機會，「中國人均咖啡消費量是12杯，日本是200杯，美國則是380杯。與日本或美國相比，（中國）仍然有很大的上升空間，所以這裡的增長空間很大。」

2022年10月，納拉西姆漢正式加入星巴克，並用數月瞭解這家連鎖咖啡巨頭。今年3月，納拉西姆漢正式接任星巴克CEO一職，而他最好奇的正是大陸咖啡市場的增長空間問題。

在他看來，大陸消費者十分成熟且細分，品質、設計、口味、體驗以及價格等因素都很關鍵。這位來自印度的高管將目光放到了門店體驗、產品創新、數位化以及員工文化。

納拉西姆漢介紹，隨著大陸進入復甦階段，（星巴克）顧客數量在增加，他們想要更好的體驗。星巴克在華將來的發展，既包含深入所在的城市，去挖掘更多機會和潛力，也要去覆蓋更廣闊的市場。

「我們顯然看到了復甦的跡象，並將繼續看到更多。」談及大陸的營商環境，納拉西姆漢表態稱，大陸是一個巨大的市場，團隊得到的所有回饋「都非常鼓舞人心」，星巴克在大陸的發展是長遠的，公司制定了未來三年營運9000家門店的目標，但不會止步於此。納拉西姆漢強調，公司在大陸看到了更多機會，甚至可能會超出這個數字。

面對快速變化的大陸消費市場，納拉西姆漢還多次強調「技術」的重要性。「我認為大陸市場最大的變化在於技術。」納拉西姆漢介紹，目前星巴克有約47%的交易量都是透過數位平台實現，我們會在數位化這個領域進行大量投資。」