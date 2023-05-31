大陸5月製造業PMI降至48.8　連二個月處收縮區間

由於需求疲軟，製造業活動收縮速度快於預期，大陸國家統計局30日公佈5月中國製造業採購經理人指數（PMI），較上月下降0.4百分點至48.8，製造業連續第二個月處於收縮區間，表現不如市場預期。

5月製造業採購經理指數、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為48.8%、54.5%和52.9%，低於上月0.4、1.9和1.5個百分點，代表大陸經濟景氣水準有所回落，恢復發展基礎仍需鞏固。

其中，製造業PMI再次跌落50大關，從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，供應商配送時間指數高於臨界點，生產指數、新訂單指數、原材料庫存指數和從業人員指數均低於臨界點。

生產指數降至49.6，比上月下降0.6個百分點，表明製造業生產活動有所放緩。新訂單指數降至48.3，比上月下降0.5個百分點，代表製造業市場需求繼續回落。

原材料庫存指數降至47.6，比上月下降0.3個百分點，代表製造業主要原材料庫存降幅有所擴大。從業人員指數降至48.4，比上月下降0.4個百分點，代表製造業企業用工景氣度下降。

供應商配送時間指數為50.5，比上月上升0.2個百分點，代表製造業原材料供應商交貨時間持續加快。

大陸國家統計局高級統計師趙慶河表示，大陸經濟景氣水平有所回落，恢復發展基礎仍需鞏固。5月份製造業PMI繼續位於收縮區間，在調查的21個行業中，有11個行業PMI位於擴張區間，行業景氣度呈現一定程度分化。

趙慶河分析，產需兩端有所放緩。生產指數和新訂單指數分別為49.6%和48.3%，比上月下降0.6和0.5個百分點，均位於收縮區間，製造業市場需求仍顯不足，企業產能釋放受到抑制。

服務業穩步恢復。受消費需求加快恢復等因素帶動，今年2到4月服務業商務活動指數連續三個月位於較高景氣區間，本月指數雖回檔1.3個百分點至53.8%，仍高於上年同期6.7個百分點，服務業繼續保持較快恢復態勢。

華爾街見聞報導，先前市場預計，大陸5月製造業PMI將從上月49.2升至49.5，非製造業PMI將從高點56.4回落至55。