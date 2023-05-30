騰訊馬化騰久違露面暴瘦一圈 不少人直呼已快認不出

在近日舉行的騰訊股東大會上，騰訊董事會主席馬化騰公開現身。從網傳照片來看，相比於以往大家的印象，這一次馬化騰瘦了不少，讓不少人直呼已快認不出來了。

快科技報導，過去幾年，互聯網行業進入寒冬，遊戲版號也大量減少，騰訊業績也受到較大影響，利潤曾連續四個季度的下跌。過去一年，騰訊員工數量減少了整整1萬人。

不過馬化騰依然工作在騰訊一線，並積極關注科技前沿的發展。日前在騰訊2023股東大會上，馬化騰就分享了大模型的觀點。

馬化騰認為：「我們最開始以為這是互聯網十年不遇的機會，但是越想越覺得這是幾百年不遇的、類似發明電的工業革命一樣的機遇，所以我們覺得（AI）非常重要。」

馬化騰補充，騰訊也在埋頭研發，並不急於把半成品拿出來展示。「我感覺現在有很多公司太急了，感覺是為了提振股價，我們一貫不是這種風格。」