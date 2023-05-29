快訊

本週「血型+生肖」財運最旺TOP5！第一名錢財來自「四面八方」運勢超強

銷售目標未破千！豐田發展電動車腳步慢 究竟為哪樁？

台灣行人地獄 為何我們步步驚心

陸5月房市成交整體上漲 但一線城市成交面積月跌逾一成

聯合報／ 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸5房地產成交整體上漲，但一線城市成交面積較前月大減逾一成。圖為福州一處興建中的新建案。（中新社）
大陸5房地產成交整體上漲，但一線城市成交面積較前月大減逾一成。圖為福州一處興建中的新建案。（中新社）

中國指數研究院29日公布，5月大陸房地產市場成交量整體較去年同期上漲，但一線城市成交面積較上月下降12.8%，僅廣州月比小幅上漲。

大陸一線城市5月成交面積整體按月下降12.8%，按年上漲78.5%。分城市來看，廣州按月小幅上漲，北京、上海和廣州按月均下降。按年來看，上海漲幅最大，為879.9%（去年同期疫情封城成交量較少）；深圳次之，按年漲幅57.5%。

5月，二線代表城市成交面積按月上升12.2%，按年上漲5.7%。二線城市中溫州按月跌幅最高，達39.8%，武漢按月漲幅最高，為95.1%。三線代表城市成交量按月上升48.8%，按年下降55.5%，其中韶關按月漲幅最大，為170.6%。

土地方面，，監測的8個代表城市庫存面積按月整體下降1.17%。監測的城市中，上海庫存漲幅最大，為1.94%；溫州漲幅次之，為1.46%；北京庫存跌幅最大，為3.00%。

延伸閱讀

不敵租金上漲 H&M北京三里屯旗艦店將關門

陸旅美20年貓熊「丫丫」半夜抵北京動物園　

全球知名品牌 匯聚北京國際摩托車展

國產大飛機上海起飛 130人搶先體驗 比預定提早到北京

相關新聞

準備就緒！大陸載人太空船神舟十六號30日上午發射

神舟十六號載人飛船與長征二號F遙十六運載火箭組合體日前已運至發射區，等待出發執行任務。經中國空間站應用與發展階段飛行任務...

為iPhone 15做準備？ 富士康鄭州廠加碼招聘獎勵金

鄭州富士康iDPBG事業群日前發布消息稱，5月29日起加碼員工招聘獎金，最高可達每人人民幣3,500元（約合新台幣1萬5...

陸5月房市成交整體上漲 但一線城市成交面積月跌逾一成

中國指數研究院29日公布，5月大陸房地產市場成交量整體較去年同期上漲，但一線城市成交面積較上月下降12.8%，僅廣州月比...

大陸宣布：2030年前將實現載人登月

中國大陸載人登月計劃正式「官宣」。中國載人航天工程新聞發言人、工程辦公室副主任林西強29日表示，近期，中國載人月球探測工...

陸商務部長就日方半導體出口管制措施提出嚴正交涉

據大陸商務部網站消息，大陸商務部部長王文濤26日在美國底特律參加APEC貿易部長會議期間，與日本經濟產業大臣西村康稔舉行...

不敵租金上漲 H&M北京三里屯旗艦店將關門

受租金上漲等因素影響，瑞典快時尚品牌H&M傳出將在下個月關閉位於北京三里屯太古里的旗艦店，這是該品牌在中國大陸開設規模最...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦