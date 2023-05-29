陸5月房市成交整體上漲 但一線城市成交面積月跌逾一成

中國指數研究院29日公布，5月大陸房地產市場成交量整體較去年同期上漲，但一線城市成交面積較上月下降12.8%，僅廣州月比小幅上漲。

大陸一線城市5月成交面積整體按月下降12.8%，按年上漲78.5%。分城市來看，廣州按月小幅上漲，北京、上海和廣州按月均下降。按年來看，上海漲幅最大，為879.9%（去年同期疫情封城成交量較少）；深圳次之，按年漲幅57.5%。

5月，二線代表城市成交面積按月上升12.2%，按年上漲5.7%。二線城市中溫州按月跌幅最高，達39.8%，武漢按月漲幅最高，為95.1%。三線代表城市成交量按月上升48.8%，按年下降55.5%，其中韶關按月漲幅最大，為170.6%。

土地方面，，監測的8個代表城市庫存面積按月整體下降1.17%。監測的城市中，上海庫存漲幅最大，為1.94%；溫州漲幅次之，為1.46%；北京庫存跌幅最大，為3.00%。