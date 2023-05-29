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太極之鄉 陳家溝拳師也推廣家鄉味

聯合報／ 記者黃雅慧／河南報導
陳家溝積極發展農副產品來增加村民收入，比如陳家溝礦泉水、太極冰菊等。記者黃雅慧／攝影
陳家溝積極發展農副產品來增加村民收入，比如陳家溝礦泉水、太極冰菊等。記者黃雅慧／攝影

河南省焦作市溫縣的陳家溝除了有「太極之鄉」稱號，蘊含豐富的太極拳文化外，當地村委會也積極發展農副產品來增加村民收入，比如陳家溝礦泉水、太極冰菊與鐵棍山藥粉等，並通過陳家溝拳師在大陸全國各地推廣，讓拳師除了將太極文化對外推廣，也將家鄉產品帶往各地，為家鄉貢獻營收。

陳家溝書記陳沖指出，陳家溝2022年開始發展農副產品，比如當地有句諺語是「喝喝陳溝水就會翹翹腿」，因而由此衍生陳家溝山泉水產品。同時成立專業合作社，讓農民在合作社裡上班，不然以前村民都要到全國各地打工，現在是誰家計不好就培訓他來做些小生意，村民以前靠種地一年就賺1、2萬元，現在人均年收入在3萬以上。

他指出，大陸全國幾千家武校都在推動這些產品，小的武校可以幫忙銷售人民幣5,000多元，大的武校能有1萬、2萬元。

陳沖說，陳家溝約有800個拳師，加上徒弟超過萬人，在全國各地開分校，而國外分校就有三百多家，每年陳家溝都會組織拳師做活動，大家聊聊推廣太極拳遇到什麼難處，不管走到哪，他都是陳家溝人，所以也願意為村子做增收、推廣。而陳家溝的農副產品就仰賴這些拳師帶往各地。

陳沖表示，拳師跟合作社也綁定在一起，每年也會給他們返利，形成一個產業鏈。所以很多拳師練了拳就在拳館食用相關產品，並做推廣。

事實上，陳家溝本身具有豐富的太極拳文化，目前景區內有陳式太極拳歷代宗師紀念館，還有楊露禪學拳處與大大小小的拳師開的武術館，每年都能迎接來自全球各地學拳的學徒。

紀念館 農民 人民幣

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