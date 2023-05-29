聽新聞
test
0:00 / 0:00

冬凌草抗新冠 河南農民、藥企收入大增

聯合報／ 記者黃雅慧／河南報導

近期新冠疫情再起，許多大陸民眾「二陽」（指再度感染）。網上紛提醒要準備家用藥物，其中冬凌草含片位列清單，因其清熱解毒的效用能治「刀片嗓」。而冬凌草藥物的龍頭企業來自於河南省濟源，冬凌草除了能緩解新冠病毒給人體帶來的不適外，也為河南農民與藥企創造新的經濟增長動力。

公開資料顯示，冬凌草是一種常用少見的中草藥，具有清熱解毒、消炎止痛以及抗腫瘤的效果，有「中藥抗生素之王」稱號，主要分布在南太行山麓和王屋山的林州、濟源等地。

河南省濟源市的濟世藥業是全國冬凌草龍頭，能占到大陸全國市場70%的份額。董事長張康表示，冬凌草是80年代新發現的新型藥材，不像千年古方六味地黃丸那樣，複方含片也是在90年代才研發出來。他說，去年廣東中山大學團隊在國際期刊上發表冬凌草學術論文，指出冬凌草其中的甲素對新冠肺炎有強烈抑制作用，發布後，對冬凌草產品銷售有大的促進。

另外，去年12月疫情放開以後，大部分人染疫，除了發熱外，還有刀片嗓。冬凌草的清熱解毒對於嗓子痛具有療效，從去年12月到今年2月都是供不應求，生產都是加班加點。

張康表示，因為冬凌草是地標產品，主要種植地在河南濟源。他們提出的口號是「以遊促銷，以銷促產」。藥廠的冬凌草委託當地居民種植，農民如果種植小麥，一畝地收益在人民幣1,300到1,500元間，但種植冬凌草一畝地收益能達人民幣2,500到3,500元，收益能增長兩倍到三倍。目前的種植面積仍在擴大中。

張康指出，目前正在進行冬凌草高端藥品研發，比如抗癌片、抗病毒口服液等。有信心在5到10年間能把冬凌草做到五億、甚至百億的規模。

Small Science在線於去年3月發表中山大學公共衛生學院研究團隊論文，該研究表示，冬凌草甲素可以通過靶向抑制3CLpro而發揮抗SARS-CoV-2的作用，同時對流行的Omicron毒株也應該具有很強的抑制作用。

疫情 團隊 農民

延伸閱讀

河北碩士流浪漢路邊教英文 收費1小時5元 可用蔬果抵

好奇掐走雇主2枝名貴蘭花 河南婦遭判3年引網關注

邁向社會健康最後1公里 康復醫學正在河南基層紮根

河南34名教師遭欠薪4年絕食抗議 官方：將妥善解決

相關新聞

陸地方財政吃緊 武漢「登報」討債

中國大陸疫後經濟復甦放緩，地方財政困難頻傳。湖北武漢市財政局近日更「罕見」登報，向兩百多家單位「公開」討債，大批政府機構...

陸國產大客機C919 首次商飛

大陸國產大型客機C919昨首次商業載客飛行。中國東方航空昨使用全球首架交付的C919客機，執行MU9191航班，從上海飛...

AI大模型商機達數十兆美元

在2023中關村論壇「人工智能大模型發展」分論壇上，創新工場董事長、首席執行官李開復表示，要接受現階段的AI大模型是不完...

陸數位經濟 加速製造業綠色轉型

拉絲、絞線等生產設備高速運轉，一卷卷電線電纜不斷產出…貴陽中安科技集團有限公司大數據中心的螢幕上即時顯示線纜廠區資訊，廠...

AI科技創新 中關村論壇吸睛

當前，ChatGPT和大模型技術正引領新一輪人工智能產業發展，一批顛覆性技術加速湧現。在2023中關村論壇上，眾多AI新...

太極之鄉 陳家溝拳師也推廣家鄉味

河南省焦作市溫縣的陳家溝除了有「太極之鄉」稱號，蘊含豐富的太極拳文化外，當地村委會也積極發展農副產品來增加村民收入，比如...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦