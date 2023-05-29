冬凌草抗新冠 河南農民、藥企收入大增

近期新冠疫情再起，許多大陸民眾「二陽」（指再度感染）。網上紛提醒要準備家用藥物，其中冬凌草含片位列清單，因其清熱解毒的效用能治「刀片嗓」。而冬凌草藥物的龍頭企業來自於河南省濟源，冬凌草除了能緩解新冠病毒給人體帶來的不適外，也為河南農民與藥企創造新的經濟增長動力。

公開資料顯示，冬凌草是一種常用少見的中草藥，具有清熱解毒、消炎止痛以及抗腫瘤的效果，有「中藥抗生素之王」稱號，主要分布在南太行山麓和王屋山的林州、濟源等地。

河南省濟源市的濟世藥業是全國冬凌草龍頭，能占到大陸全國市場70%的份額。董事長張康表示，冬凌草是80年代新發現的新型藥材，不像千年古方六味地黃丸那樣，複方含片也是在90年代才研發出來。他說，去年廣東中山大學團隊在國際期刊上發表冬凌草學術論文，指出冬凌草其中的甲素對新冠肺炎有強烈抑制作用，發布後，對冬凌草產品銷售有大的促進。

另外，去年12月疫情放開以後，大部分人染疫，除了發熱外，還有刀片嗓。冬凌草的清熱解毒對於嗓子痛具有療效，從去年12月到今年2月都是供不應求，生產都是加班加點。

張康表示，因為冬凌草是地標產品，主要種植地在河南濟源。他們提出的口號是「以遊促銷，以銷促產」。藥廠的冬凌草委託當地居民種植，農民如果種植小麥，一畝地收益在人民幣1,300到1,500元間，但種植冬凌草一畝地收益能達人民幣2,500到3,500元，收益能增長兩倍到三倍。目前的種植面積仍在擴大中。

張康指出，目前正在進行冬凌草高端藥品研發，比如抗癌片、抗病毒口服液等。有信心在5到10年間能把冬凌草做到五億、甚至百億的規模。

Small Science在線於去年3月發表中山大學公共衛生學院研究團隊論文，該研究表示，冬凌草甲素可以通過靶向抑制3CLpro而發揮抗SARS-CoV-2的作用，同時對流行的Omicron毒株也應該具有很強的抑制作用。