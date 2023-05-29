陸省錢式消費 拉不動景氣

大陸山東淄博日前因燒烤成為網紅城市，吸引人潮和錢潮湧入，創造不少聲量。但據華爾街日報分析，此現象突顯了大陸人愈來愈注重「省錢式消費及樂趣」，而不是奢侈消費，恐會影響經濟復甦。

其實，陸媒此前也曾對淄博現象提出示警，直言常吃烤串，不利健康又空氣汙染，最終社保埋單，對「一頓燒烤帶火一座城」應慎重看待。

大陸自去年底鬆綁疫情防控措施後，北京當局依賴消費來推動經濟復甦。今年五一假期大陸民眾的國內遊出遊人次較2019年同期增加19%，但旅遊總支出僅成長0.7%。

大陸通膨也接近零的水平，4月CPI年增僅0.1%，為兩年多來最小升幅，反映消費支出不溫不火。

報導以近期成為網紅城市的山東淄博為例，今年3月有480萬人到當地旅遊，超過當地470萬的人口數量。

報導說，每晚有成千上萬遊客在淄博露天吃烤羊肉串，旅客還會用塑膠杯子來喝便宜的啤酒，兩個人只需花20美元（約新台幣613元）就可吃喝一頓。不少民眾說，疫情措施鬆綁後，第一次旅遊就是到淄博。

但報導認為，這現象反映了大陸民眾愈來愈重樂趣和省錢，而不是奢侈消費，對經濟復甦造成影響。

另據北京晚報此前報導，隨著化石燃料普及，能源價格大降，加上現代養殖業效率猛增，燒烤有了成本優勢。烤串火了，不是品質更高，而是擺攤成本低、房租便宜、人員工資低，這種火紅是不可持續的。

報導又說，常吃烤串，不利健康，燒烤還會造成驚人的空氣汙染。

而燒烤商家不會承擔這筆「沉沒成本」，只能社保、環衛埋單，認為對「一頓燒烤帶火一座城」應該要慎重。