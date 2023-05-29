聽新聞
test
0:00 / 0:00

台青訪貴州天眼 尋創業新機遇

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

曾經的貴州，常被外界貼上「地無三里平、人無三分銀」的標籤。今天的貴州，高速公路縱橫交錯、大數據崛起、「中國天眼」落地，不斷刷新台青王錫元對貴州的認知，「站在觀景台向下俯瞰中國天眼，是我人生中最接近宇宙的時刻。」

中新社報導，5月23日至27日，20餘位台灣青年訪黔開啟「台青追夢貴州行」活動。台青一行走進貴州的大學實地參觀學生實訓課堂、參訪貴州台資企業話發展、走進貴州茅台鎮瞭解醬酒文化、訪「中國天眼」感受大國重器的科技魅力。

王錫元一路走一路拍，不停地用手機記錄首次貴州之旅的所見所聞，當瞭解到「中國天眼」之父南仁東先生執著的科學精神，並親眼見到接收面積相當於30個足球場大的中國天眼時，他不禁感慨說，果然名不虛傳。　

王錫元說，坐落在群山環抱之中的中國天眼，像地球上的一隻巨眼靜靜地凝望著天空，特別震撼和感動。

「貴州的發展變化和美食美景，我都記錄了下來，除了做留存資料，還準備把影片和圖片發給台灣的朋友看。」王錫元坦言，兩岸需要這樣深度的交流和瞭解。

台青劉曉興也是第一次到訪貴州，對他而言，貴州之行可謂是美食之旅，夜市的烙鍋、街邊的烤豆腐及與之相配不同味道的辣椒，讓即將離開貴州的他念念不忘。

「我對貴州的農特產品很感興趣，希望能有機會把貴州山裡的農特產品推廣出去，介紹給更多台灣以及海外的朋友品嚐。」喜歡旅遊的劉曉興說，貴州還是一個寶藏省分，不僅氣候涼爽，旅遊資源也十分豐富。 　　

對80後台青陳怡廷來說，貴州之行讓他找到了合作新機遇，看好大陸文旅產業的他，希望能與貴州的職業院校合作開設定制班，為投資的文旅項目提供源源不斷的專業人才。

在貴州參訪期間，20餘位台青還與扎根貴州的台青座談話心聲。在貴州從事大數據產業的台青張孟洋說，相比沿海城市，貴州很適合年輕人創業，發揮空間更大。

天眼 美食 足球

延伸閱讀

台廈人才對接會 助台青圓夢

貴州蔬菜熱銷大灣區 前進東南亞

台青領軍 北京藝展探索元宇宙

湖北迎台青 釋出1161個職缺

相關新聞

陸地方財政吃緊 武漢「登報」討債

中國大陸疫後經濟復甦放緩，地方財政困難頻傳。湖北武漢市財政局近日更「罕見」登報，向兩百多家單位「公開」討債，大批政府機構...

陸國產大客機C919 首次商飛

大陸國產大型客機C919昨首次商業載客飛行。中國東方航空昨使用全球首架交付的C919客機，執行MU9191航班，從上海飛...

AI大模型商機達數十兆美元

在2023中關村論壇「人工智能大模型發展」分論壇上，創新工場董事長、首席執行官李開復表示，要接受現階段的AI大模型是不完...

陸數位經濟 加速製造業綠色轉型

拉絲、絞線等生產設備高速運轉，一卷卷電線電纜不斷產出…貴陽中安科技集團有限公司大數據中心的螢幕上即時顯示線纜廠區資訊，廠...

AI科技創新 中關村論壇吸睛

當前，ChatGPT和大模型技術正引領新一輪人工智能產業發展，一批顛覆性技術加速湧現。在2023中關村論壇上，眾多AI新...

太極之鄉 陳家溝拳師也推廣家鄉味

河南省焦作市溫縣的陳家溝除了有「太極之鄉」稱號，蘊含豐富的太極拳文化外，當地村委會也積極發展農副產品來增加村民收入，比如...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦