台青訪貴州天眼 尋創業新機遇

曾經的貴州，常被外界貼上「地無三里平、人無三分銀」的標籤。今天的貴州，高速公路縱橫交錯、大數據崛起、「中國天眼」落地，不斷刷新台青王錫元對貴州的認知，「站在觀景台向下俯瞰中國天眼，是我人生中最接近宇宙的時刻。」

中新社報導，5月23日至27日，20餘位台灣青年訪黔開啟「台青追夢貴州行」活動。台青一行走進貴州的大學實地參觀學生實訓課堂、參訪貴州台資企業話發展、走進貴州茅台鎮瞭解醬酒文化、訪「中國天眼」感受大國重器的科技魅力。

王錫元一路走一路拍，不停地用手機記錄首次貴州之旅的所見所聞，當瞭解到「中國天眼」之父南仁東先生執著的科學精神，並親眼見到接收面積相當於30個足球場大的中國天眼時，他不禁感慨說，果然名不虛傳。

王錫元說，坐落在群山環抱之中的中國天眼，像地球上的一隻巨眼靜靜地凝望著天空，特別震撼和感動。

「貴州的發展變化和美食美景，我都記錄了下來，除了做留存資料，還準備把影片和圖片發給台灣的朋友看。」王錫元坦言，兩岸需要這樣深度的交流和瞭解。

台青劉曉興也是第一次到訪貴州，對他而言，貴州之行可謂是美食之旅，夜市的烙鍋、街邊的烤豆腐及與之相配不同味道的辣椒，讓即將離開貴州的他念念不忘。

「我對貴州的農特產品很感興趣，希望能有機會把貴州山裡的農特產品推廣出去，介紹給更多台灣以及海外的朋友品嚐。」喜歡旅遊的劉曉興說，貴州還是一個寶藏省分，不僅氣候涼爽，旅遊資源也十分豐富。

對80後台青陳怡廷來說，貴州之行讓他找到了合作新機遇，看好大陸文旅產業的他，希望能與貴州的職業院校合作開設定制班，為投資的文旅項目提供源源不斷的專業人才。

在貴州參訪期間，20餘位台青還與扎根貴州的台青座談話心聲。在貴州從事大數據產業的台青張孟洋說，相比沿海城市，貴州很適合年輕人創業，發揮空間更大。